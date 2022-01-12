祖高域承認確診後仍出席活動 非故意錯填入境申報

網球男單一哥祖高域簽證風波持續發酵，澳洲邊防局正調查祖高域涉嫌作虛假簽證申報，入境時未有申報曾到訪西班牙。祖高域周三（12日）於社交媒體發表聲明，承認工作人員替他填寫入境申請時出錯，並就確診新冠肺炎仍出席活動而致歉。

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祖高域（Novak Djokovic）申請澳洲入境簽證時報稱，過去2周並未外遊。但有人發現祖高域在入境前兩周曾到訪西班牙，涉嫌提供虛假資料。

祖高域周三發表聲明，承認工作人員為他填寫入境旅遊申報時，錯誤申報過去兩周沒有旅行，強調這是人為錯誤並非故意，經理人就事件深表歉意，已向澳洲當局提供額外資料澄清。

祖高域認為，澄清及解釋錯誤很重要，但基於尊重澳洲當局及現時程序，不會就此發表進一步評論。

此外祖高域亦指，他於上月14日參加塞爾維亞首都貝爾格萊德（Belgrade）舉行的籃球比賽，期後有多人確診新冠肺炎，自己亦在上月16日接受病毒檢測，當時快速抗原檢測結果呈陰性，於是翌日安心出席網球比賽頒獎活動，但當晚卻收到PCR陽性檢測結果，證實確診。

祖高域勝訴獲釋 澳洲強調保留驅逐權利 (第二版) 【下一頁】

祖高域稱，他仍決定履行承諾在18日接受法國體育媒體《隊報》（L’Equipe）採訪及拍攝，指不想讓記者失望，強調當時有保持社交距離並戴口罩，只有拍照時才除下，亦取消《隊報》採訪以外的所有活動。

祖高祖承認自己「判斷失誤」（an error of judgement），應該完成隔離後才受訪。

澳洲移民部長霍克（Alex Hawke） 發言人周三證實，祖高域就簽證問題已提供額外補充資料，霍克需時考慮是否動用個人權力取消祖高域簽證。

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責任編輯：郭麗明