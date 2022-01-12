空中巴士2021年交付航機611部　增長8％超越波音一倍

▲ 航機製造商空中巴士公布最新數據，顯示2021年度的航機交付數量達611架，按年增加８％，超出同業波音的302架。（Airbus 圖片）

航機製造商空中巴士公布最新數據，顯示2021年度的航機交付數量達611架，按年增加８％，超出同業波音的302架。

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航機製造商空中巴士日前公布2021年度的航機交付數量，總數為611架，是連續3年超過對手波音，按年增長8%。當中約有4分3以上為A320系列，而長程航機因為國際航運受疫情影響仍持續低迷，亞太洲區佔總交付量3成。另一方面，資料顯示波音在2021年首11個月的航機交付數量為302架，復甦較慢受到787交付暫停及737 安全問題所影響。

外電報道雖然全球疫情影響持續，但中程客機及貨機的需求持續。空中巴士表示2021年賣出771架航機，扣除取消定單後實際為507架，主要定單為中短航程用A320neo。該廠商表示截至2021年底的延期交貨飛機總數為7082架。至於波音發表數據顯示首11個月共有829架定單，扣除定單取消後為400架。

空中巴士行政總裁Guillaume Faury表示看到復甦成果及真實需求，公司並會至2023年夏季提升A320的產能約３成至每月65架。

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責任編輯：王浩賢