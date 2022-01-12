【Meta】Meta被控壟斷上訴不果？　 WhatsApp、IG面臨分拆

▲ 美國聯邦法官周二（11日）裁定，Meta上訴失敗，其子公司Instagram（IG）和WtatsApp或會面臨分拆的局面。（法新社資料圖片）

Facebook母公司Meta一直被外界批評，涉壟斷社交媒體市場，該企與美國聯邦貿易委員會（FTC）的社交媒體壟斷訴訟，更是一直爭持不下。近日終再有裁決，美國聯邦法官周二（11日）裁定，Meta上訴失敗，其子公司Instagram（IG）和WtatsApp或會面臨分拆的局面。

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據外媒《CNN》報道，Meta要求撤銷FTC針對公司的一宗反壟斷訴訟案，惟美國地方法官James Boasberg否決了Meta要求駁回訴訟的動議，並表示FTC的起訴是合理的。聯邦檢察官在是次訴訟中，提供更多證據，證明Meta非法濫用社交媒體市場，以達到壟斷地位。

據悉，訴訟直指Meta透過收購Instagram和WhatsApp來避免正面競爭，FTC認為Meta違反了反壟斷法，FTC競爭局代理局長Holly Vedova更表示，Meta的做法是想摧毀那些新冒出的創新媒體或平台。而Meta是次上訴遭駁回，Instagram和WhatsApp將面臨被分拆的危機。

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責任編輯：文睿

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