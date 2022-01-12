【韓流不減】南韓文化輸出高達近900億　剖三大成功關鍵　香港能否借鏡？

▲ 韓國的文化內容產業蓬勃，同樣為食品及化妝品的實體出口帶來正面影響。（法新社及Facebook圖片）

南韓的軟實力在近年愈來愈強勁，韓流熱潮毫無減退。去年韓國的文化內容出口額估計高達115億美元（約896.6億港元），較5年增長近1倍。加上當地政策配合，同時亦為南韓食品及化妝品的實體出口帶來正面影響。

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據外電報道，韓國文化產業振興院公佈了2021年文化內容出口額的估算數據，2020年已因新冠肺炎疫情，而顯著帶動宅經濟及文化出口額，但2021年仍錄得7%增長。過去5年內，出口額大幅增長92％。另一方面，截至2019年，韓國的進口額僅得出口額的8分之1，持續出現減少趨勢。故單從文化內容產業來看，出口大幅超越進口的情況將一直持續。

K-POP、韓劇累積大量支持者

就產業內的不同領域而言，繼續跑出的依然是音樂領域。韓國流行音樂（K-POP）在歐美市場也確立為一種音樂類型。BTS（防彈少年團）、BLACKPINK等知名組合，可於Youtube和粉絲網站等平台免費觀看，吸納眾多支持者，同時亦帶動了歌曲和線上演唱會門票的銷售。

提到去年的南韓文化內容出口，不得不提電視劇《魷魚遊戲》。該劇在Netflix上架僅28天，已吸引到超過1.4億家庭觀眾觀看，創歷史最高收視記錄。自去年10月中旬以來，在Netflix的非英語節目收視排行榜首10名中，韓國作品一直佔據約3至4個席位。在日本、東南亞，甚至是中東及歐美地區，韓劇亦擁有大量觀眾群。

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三大成功關鍵 早著先機？

一直以來以日本為領頭的漫畫產業，南韓亦漸漸踏足插旗。韓國大型網路企業NAVER和Kakao亦開始在漫畫閱讀應用程式爭奪市佔，包括Webtoon等。來自全世界的漫畫家亦更積極向這些南韓漫畫平台投稿。韓國文化內容產業，亦對當地其他產業帶來很大影響。例如，2021年韓國的食品出口額首次突破100億美元。截至10月，化妝品出口額也已超過2020年，創歷史以來的最高紀錄。

南韓文化內容產業成功的竅門有幾項重點，又是否值得香港參考？一、人才培訓。早在1998年，南韓政府便提出「文化將成為21世紀的核心產業」。自此，當地便在各個大學設立相關專業，開始扶持文化內容產業，讓他們活躍於樂製作人或演員等相關領域，成功支撐快速發展的文化產業。

二、瞄準全球市場。作品由創作階段開始，便瞄準全球市場，而不是僅瞄準擁有5200萬人口的韓國國內市場。否則，國內人口持續減少的情況下，產業將很難實現增長。三、善用網絡宣傳，作品製作後，更於不同網上平台上架及宣傳，可以吸引到來自世界各地的支持者。

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責任編輯：葉泳珊