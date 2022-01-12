【流動通訊】毋懼Omicron大爆發 MWC 2022料如期二月西班牙舉行

世紀疫症肆虐全球超過兩年，近日Omicron變種病毒更在世界多國爆發，不過今年的世界流動通訊大會（Mobile World Congress/MWC）的實體展覽會，相信仍會於今年2月底在西班牙巴塞隆拿如期舉行，預計今年的MWC將有超過1,500家參展商參展，參展商來自150個國家及地區。西班牙首相桑切斯（Pedro Sanchez）近日亦呼籲國際社會進行科學辯論，基於Omicron變種病毒的致命性已經降低，是時候將大流行病毒降級為地區流行病看待。

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GSM行政總裁John Hoffman，近日在MWC巴塞隆拿的網站上，發表了公開信《MWC 22 巴塞羅那：重新連接業界和社區》，表示未來數年全球仍需面對COVID-19帶來的影響，一個負責任的領導會比過去更為關鍵，以激發創新和投資，讓業界、社會及經濟向前發展，但仍能確保社區安全。

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MWC主要在兩方面確保活動能夠順利進行，包括與有關當局密切合作，確保活動能讓大會員工、工人、參展商、參觀者、供應商、合作夥伴和當地社區保持安全；其次是與健康專家，科學家和政府合作，提供最新的防疫訊息。

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於1987年首度開幕的世界流動通訊大會，是GSM協會（GSMA）的重頭活動，亦是手機界的年度盛事，2020年曾因疫情關係首度取消，2021年在上海、洛杉磯和巴塞隆拿，重新舉辦了三場MWC活動。

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責任編輯：嚴浩文