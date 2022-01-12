滙豐005再破頂見52.6元 唐牛：周五美銀出業績成關鍵 股市 14:10 2022/01/12 分享： 滙豐 （00005） 股價又破頂，高見52.45元再創52周高位，滙豐何時衝上60元成為市場焦點，加息預期炒完未？獨立股評人唐牛指周五開始美國的銀行股將陸續發布業績，亦是滙豐可否見60元的關鍵，想聽詳細分析，立即點擊收看／收聽：【按此速睇】 **逢周一晚上8時《ET財智Talk》為你拆解市場形勢，做好財富管理** 欄名 : 3分鐘睇股 相關文章 中海油883派20周年特別股息升逾7% 追息追價值搏嗎？ 今日 中海油883派20周年特別股息升逾7% 追息追價值搏嗎？ 京東9618股價升一成上衝300元 唐牛教你兩大部署 今日 京東9618股價升一成上衝300元 唐牛教你兩大部署 中海油（00883）上市廿周年派特別息 中綫值得持有 2022/01/11 中海油（00883）上市廿周年派特別息 中綫值得持有 股息率高企 聶振邦話呢兩隻內房股可以留意 2022/01/11 股息率高企 聶振邦話呢兩隻內房股可以留意 滙豐005又破頂！能否見60元關鍵在此 2022/01/11 滙豐005又破頂！能否見60元關鍵在此 你可能感興趣 中海油883派20周年特別股息升逾7% 追息追價值搏嗎？ 今日 13:54 中海油883派20周年特別股息升逾7% 追息追價值搏嗎？ 京東9618股價升一成上衝300元 唐牛教你兩大部署 今日 12:50 京東9618股價升一成上衝300元 唐牛教你兩大部署 中海油（00883）上市廿周年派特別息 中綫值得持有 18:00 2022/01/11 中海油（00883）上市廿周年派特別息 中綫值得持有 最新專欄文章 更多 政府周五公布第五輪防疫抗疫基金 本地零售餐飲股可否再炒上？ 今日 政府周五公布第五輪防疫抗疫基金 本地零售餐飲股可否再炒上？ 阿里巴巴9988壞消息「打不死」 股價有望轉勢今年會造好？ 今日 阿里巴巴9988壞消息「打不死」 股價有望轉勢今年會造好？ 中海油883派20周年特別股息升逾7% 追息追價值搏嗎？ 今日 中海油883派20周年特別股息升逾7% 追息追價值搏嗎？ 京東9618股價升一成上衝300元 唐牛教你兩大部署 今日 京東9618股價升一成上衝300元 唐牛教你兩大部署 中海油（00883）上市廿周年派特別息 中綫值得持有 2022/01/11 中海油（00883）上市廿周年派特別息 中綫值得持有 股票 港股 概念 加息 財富及資產管理 滙豐控股（00005） 美國 銀行