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約翰遜料發表聲明解畫 首相府職員被建議清手機

環球政治 13:41 2022/01/12

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英國首相約翰遜被指於前年，在全英封城期間舉行首相府聚會，惹來當地社會猛烈抨擊。約翰遜預計於周三（12日）在國會發表聲明，試圖平息公眾怒火。但有英媒爆料，指首相府職員被建議清理手機，刪除任何聚會相關資訊。

英民眾不滿約翰遜涉違限聚令 多黨領袖撻伐 【下一頁】

約翰遜（Boris Johnson）預計會在當地時間周三現身國會，參加每周首相質詢環節，屆時預料會發表聲明，為日前被傳的封城期間首相府聚會向大眾及黨友解畫。

但英國《獨立報》引述消息人士，指首相府職員被建議清理手機，刪除任何關於首相府內可能曾經舉辦聚會的資訊，或是任何含有職員知悉或參加疑似派對的資料。消息人士稱，建議早於上月初發出，當時剛有報道指首相府內曾有派對。

知情人士透露，職員被告知清理手機資料是以防萬一他們需要呈交協助調查，更指資深員工希望處理任何予人有不好觀感的資料。最終，兩名消息人士稱感到備受壓力，刪除有關資料。

約翰遜涉違限聚令 前年封城同首相府職員開飲酒派對 【下一頁】

據報，首相府有資深員工要求下屬，摧毀潛在證據，違反去年12月的電郵指示，保留有助調查的資料，包括電郵紀錄﹑Whatsapp訊息及電子日曆邀請。但獨立報指出，職員主要在私人手機或配發的電子設備討論事件。

雖然英國政府高級官員格雷（Sue Gray）將率領調查事件，但有指調查並未強制首相府職員交出私人手機協助。

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責任編輯：吳漢培

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