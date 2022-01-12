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中海油（00883）裂口高開　追息追價值搏嗎

股市 13:35 2022/01/12

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中海油 （00883） 股價裂口高開後造好，早段曾升超過一成高見9.52元。中海油承諾派息比率之外，更因應上市廿周年派發特別股息。欲買中海油追息追價，買賣策略如何？→【按此速睇】

*逢周一晚上8時《ET財智Talk》為你拆解市場形勢，做好財富管理*

欄名 : 3分鐘睇股

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