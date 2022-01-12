中海油（00883）裂口高開 追息追價值搏嗎 股市 13:35 2022/01/12 分享： 中海油 （00883） 股價裂口高開後造好，早段曾升超過一成高見9.52元。中海油承諾派息比率之外，更因應上市廿周年派發特別股息。欲買中海油追息追價，買賣策略如何？→【按此速睇】 *逢周一晚上8時《ET財智Talk》為你拆解市場形勢，做好財富管理* 欄名 : 3分鐘睇股 相關文章 京東9618股價升一成上衝300元 唐牛教你兩大部署 今日 京東9618股價升一成上衝300元 唐牛教你兩大部署 中海油（00883）上市廿周年派特別息 中綫值得持有 2022/01/11 中海油（00883）上市廿周年派特別息 中綫值得持有 股息率高企 聶振邦話呢兩隻內房股可以留意 2022/01/11 股息率高企 聶振邦話呢兩隻內房股可以留意 石藥集團（01093）治療腫瘤藥物獲藥監局頒發藥品註冊批件 2022/01/11 石藥集團（01093）治療腫瘤藥物獲藥監局頒發藥品註冊批件 龍源電力916喘定未？持蟹貨望實呢個阻力位 2022/01/11 龍源電力916喘定未？持蟹貨望實呢個阻力位 你可能感興趣 京東9618股價升一成上衝300元 唐牛教你兩大部署 今日 12:50 京東9618股價升一成上衝300元 唐牛教你兩大部署 中海油（00883）上市廿周年派特別息 中綫值得持有 18:00 2022/01/11 中海油（00883）上市廿周年派特別息 中綫值得持有 股息率高企 聶振邦話呢兩隻內房股可以留意 17:50 2022/01/11 股息率高企 聶振邦話呢兩隻內房股可以留意 最新專欄文章 更多 中海油883派20周年特別股息升逾7% 追息追價值搏嗎？ 今日 中海油883派20周年特別股息升逾7% 追息追價值搏嗎？ 京東9618股價升一成上衝300元 唐牛教你兩大部署 今日 京東9618股價升一成上衝300元 唐牛教你兩大部署 中海油（00883）上市廿周年派特別息 中綫值得持有 2022/01/11 中海油（00883）上市廿周年派特別息 中綫值得持有 股息率高企 聶振邦話呢兩隻內房股可以留意 2022/01/11 股息率高企 聶振邦話呢兩隻內房股可以留意 石藥集團（01093）治療腫瘤藥物獲藥監局頒發藥品註冊批件 2022/01/11 石藥集團（01093）治療腫瘤藥物獲藥監局頒發藥品註冊批件 股票 派息比率 派息 財富及資產管理