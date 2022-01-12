【美國疫情】上周確診98%屬Omicron 擬要未打針公務員每周檢測

美國新冠肺炎疫情嚴峻，確診人數屢創新高。美國疾控中心（CDC）周二（11日）公布數據指，上周新增確診中，98%個案感染Omicron變種。美國政府同日表示，將要求未接種新冠疫苗的聯邦僱員及承辦商員工，每周接受新冠病毒檢測，政策擬於下月15日起實施。

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CDC周二公布數據， 美國1月2日至8日期間新增感染個案中，估計當中98.3%屬感染Omicron變種。當局亦推算指，12月初時僅得約0.6%新增確診感染Omicron變種，現時估算之前佔據主流的Delta變種僅佔新增個案的1.7%。估計亦指出，美國南部及東南部等地區，新個案感染Omicron比例或更逾99%。

美國聯邦政府周二表示，將要求所有工作上需和公眾接觸的未接種疫苗僱員及承辦商員工，每周接受1次病毒檢測。政府指，政策涵蓋因宗教或醫療原因獲得豁免人士，但不包括遙距工作員工，拒絕遵守命令僱員或會被紀律處分或解僱。當局亦可能僱員等待未打疫苗處分出爐進入辦公場所，政策擬於2月15日開始實施。

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美國總統拜登（Joe Biden）要求350萬聯邦僱員在11月22日前完成疫苗接種，否則或會被解僱。截至12月8日，美國政府指92.5%僱員已最少接種1劑疫苗。

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責任編輯：李俊儀