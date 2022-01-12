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【馬雲行蹤】馬雲臘八現身海南　10月歐遊後首度內地露面（圖集）

Hot Talk 13:32 2022/01/12

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【馬雲行蹤】馬雲臘八現身海南　10月歐遊後首度內地露面（圖集）

阿里巴巴 （09988） 創辦人馬雲自螞蟻集團上市觸礁後行跡低調，據馬雲公益基金會微博，馬雲於臘八節（農曆十二月初八、2022年為1月10日）參與「鄉村教師計劃」，以視像方式與全國24個省市區的100位鄉村教師，在線上交流心得，而馬雲則現身在海南鄉村小學「暢好中心學校」參與會議。

馬雲公益基金會在帖文形容：「對了，老師們還發現，馬老師也沒有缺席」。據基金會帖文，馬雲恤短髮，身穿短袖T-Shirt、牛仔褲、沒戴口罩參與會議，並與同場老師合照。

圖看馬雲最新照片

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馬雲歐遊發圖　荷蘭考察溫室農業，可見【下一頁】

馬雲短暫到香港後現身西班牙馬略卡島 雲鋒基金虞鋒伴行打高爾夫球，可見【下一頁】

有內媒引述指，馬雲向鄉村教師計劃的老師發言：「我看了很多鄉村教師的事蹟，非常希望能做點事，儘管做的事情不夠多，也能力有限，但我想堅持一回。現在做鄉村教師不容易，但真的還是需要堅持。」

馬雲自2020年10月上海外灘金融峰會後鮮有公開露面，去年10月馬雲短暫現身香港，其後被外界拍到在西班牙馬略卡島度假打高爾夫球，同月再發布3張現身荷蘭考察農業技術的圖片。

馬雲事隔近3個月再次露面，也證明他已回國。

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