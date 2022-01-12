【Gmail里程碑】自家App搶佔Google Play首4位　Gmail下載量破百億次

▲ Android版Gmail App總下載量近日終於突破100億次，成為Google Play商店有史以來第4個達到這里程碑的App。（法新社）

Gmail在2004年成立，一直以都是全球用戶較常使用的電郵服務之一。Android版Gmail App總下載量近日終於突破100億次，成為Google Play商店有史以來第4個達到這里程碑的App。而排名在Gmail App前三位的都是Google自家App，分別是Google Play Service、Youtube和Google Maps，在Google Play商店總下載量均突破百億次。

【Google更新】迎合辦公需要 Gmail增通話、日曆標用戶位置功能

去年，Gmail為用戶帶來很多基本郵箱以外的新功能。例如，用戶現在可以在Gmail app 啟動Google Meet會議，查看他們的Google日曆，並可以直接從Gmail app中訪問其他工作區應用。

新功能允許用戶 5至30秒內召回郵件

【網絡安全】微軟Outlook出現安全漏洞 黑客可模仿聯絡人傳送釣魚郵件予用戶

最近Gmail用戶亦得到了一個新的撤銷發送功能，允許用戶在5至30秒的特定時間範圍內召回郵件。Gmail之前有一個5秒的窗口，用於召回錯誤發送的郵件。這項功能在網絡以及Gmail的Android和iOS系統都可以使用。

責任編輯：陳卓賢