▲ 【全球通脹】PIMCO：通脹將於首季見頂並逐步回落 環球經濟迅速步入後周期

全球經濟已自疫情中復甦，PIMCO北美經濟師Tiffany Wilding認為，由於財政政策支持已盡出，因此全球經濟增長已於去年見頂，預期環球經濟正迅速步向經濟後周期發展，大部分地區的貨幣政策已轉向正常化，今年發達國家經濟增長將由去年平均5%，降至4%。

該行指，環球經濟復甦，加上疫情變化不定，對於商品及勞動力市場構成明顯衝擊，導致通脹上升，但該行預期全球通脹會於今年首季見頂，並於今年底回落至接近央行的目標。

「由於通脹的強度及持續時間較市場預期更大及更長，預期發達國家央行會更早開始加息周期，並調高大部分新興市場利率的預測。」

整體來看，今年經濟增長高於趨勢線，而通脹亦會趨於溫和，意味發達國家貨幣政策只會緩慢收緊，但該行認為，市場仍有三大風險，包括通脹持續上升的可能、變種病毒令確診數目再次上升、貨幣政策收緊力度高於預期。

PIMCO對環球股市持正面態度，主因盈利緩慢增長，但基於經濟處於後周期，因此要小心選股，預期重磅股及優質股票會跑贏大市，具議價能力的公司亦會領跑，而受惠於強勁需求的半導體行業長線有潛在跑贏的可能。

相關文章：【經濟展望】中行劉金：全球經濟增長將減緩 惟年內通脹料持續升溫

相關文章：【美國債息】麥樸思：市場低估通脹風險 美國債息會更高