飛達帽業顏寶鈴：今年上半年訂單已滿　下半年未敢接單　未有加價計劃

▲ 飛達帽業顏寶鈴：今年上年訂單已滿 下半年未敢接單 未有加價計劃

飛達帽業 （01100） 預期2021年純利按年增1.6倍至1.2億元。副主席兼董事總經理顏寶鈴表示，今年上半年訂單已滿，直言「下半年不敢接單住」，全年「唔休」，預期2022年表現可更上一層樓，公司的銷售網及供應鏈已成熟，形容「從未試過對公司如此有信心」。飛達帽業半日升8.3%，中午收市報1.7元。

飛達帽業發盈喜，預計去年純利增1.6倍至1.2億元，看【下一頁】

顏寶鈴指，現時產能供不應求，公司計劃擴大生產綫，「只要一有更多產能釋放，兩天內客人立即搶曬」，並指今年不少工廠加價，雖然在原料成本有壓力，但飛達帽業沒有打算加價。

顏寶鈴又形容收購美國配飾供應商Aquarius很成功，令公司產品更多元化，擴大銷售網絡。她指，今年會逐步將背包的生產由中國內地轉至孟加拉，因可節省美國加徵的25%關稅，而且在孟加拉製造的成本亦可較內地低，但由於手袋的生產規模較大，難以在年內完全將生產轉移至孟加拉。

變種病毒Omicron肆虐全球，美國為飛達帽業主要市場，顏寶鈴指，美國確診數字多，但當地已選擇與病毒共存，所有賽事及商業活動已正常化，對孟加拉廠房沒有影響。

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