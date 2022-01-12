【第五波疫情】屯門檢測中心排長龍　實惠：屯門分店免費借出摺櫈

▲ Pricerite實惠今日公布，品牌的屯門華都分店由即時起，將會安排無條件借出摺櫈予有需要的街坊。（Facebook圖片）

本地Omicron變種病毒疫情繼續蔓延，屯門區更成為新一波爆疫高危區。衞生防護中心懷疑區內出現隱形傳播鏈，加上區內多個地點被納入強檢範圍，屯門的檢測中心因而大排長龍。因應新一輪疫情爆發，有些品牌亦出招支援疫下港人，包括實惠及Smartone等。

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Pricerite實惠今日公布，品牌的屯門華都分店由即時起，將會安排無條件借出摺櫈予有需要的街坊。希望他們可以在輪候檢測期間，可稍作休息。實惠又指，每張借出的摺櫈在歸還後，將會進行徹底消毒，籲大家放心使用。

除了實惠，早前SmarTone亦表示全力支援客戶「隔離期間不隔離」，為需要強制隔離的客戶安排額外本地數據及本地通話分鐘，於隔離期間仍可繼續同親友保持通訊。客戶如需於檢疫中心隔離，只需提供指定檢疫隔離證明並獲核實後，便可獲安排額外100GB免費本地數據及無限本地通話分鐘。

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中國移動香港早前亦宣布，為需要於政府設立的檢疫中心強制隔離檢疫的月費計劃客戶，提供無限本地數據及無限本地通話時間。

責任編輯：葉泳珊