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京東9618股價升一成上街300元　唐牛教你兩大部署

股市 12:50 2022/01/12

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京東 （09618） 股價早段升穿300元，半日升幅近一成，中午收報302.2元。京東進軍荷蘭開設兩間機器人實體零售店獲大行看好，瑞信、高盛看京東目標價分別為420元及453元；京東現價值得買入嗎？獨立股評人唐牛教你兩大部署：【按此速睇】

**逢周一晚上8時《ET財智Talk》為你拆解市場形勢，做好財富管理**

欄名 : 3分鐘睇股

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