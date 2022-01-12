京東9618股價升一成上街300元 唐牛教你兩大部署 股市 12:50 2022/01/12 分享： 京東 （09618） 股價早段升穿300元，半日升幅近一成，中午收報302.2元。京東進軍荷蘭開設兩間機器人實體零售店獲大行看好，瑞信、高盛看京東目標價分別為420元及453元；京東現價值得買入嗎？獨立股評人唐牛教你兩大部署：【按此速睇】 **逢周一晚上8時《ET財智Talk》為你拆解市場形勢，做好財富管理** 欄名 : 3分鐘睇股 相關文章 中海油（00883）上市廿周年派特別息 中綫值得持有 2022/01/11 中海油（00883）上市廿周年派特別息 中綫值得持有 股息率高企 聶振邦話呢兩隻內房股可以留意 2022/01/11 股息率高企 聶振邦話呢兩隻內房股可以留意 滙豐005又破頂！能否見60元關鍵在此 2022/01/11 滙豐005又破頂！能否見60元關鍵在此 你可能感興趣 中海油（00883）上市廿周年派特別息 中綫值得持有 18:00 2022/01/11 中海油（00883）上市廿周年派特別息 中綫值得持有 股息率高企 聶振邦話呢兩隻內房股可以留意 17:50 2022/01/11 股息率高企 聶振邦話呢兩隻內房股可以留意 滙豐005又破頂！能否見60元關鍵在此 12:28 2022/01/11 滙豐005又破頂！能否見60元關鍵在此 最新專欄文章 更多 中海油（00883）裂口高開 追息追價值搏嗎 今日 中海油（00883）裂口高開 追息追價值搏嗎 中海油（00883）上市廿周年派特別息 中綫值得持有 2022/01/11 中海油（00883）上市廿周年派特別息 中綫值得持有 股息率高企 聶振邦話呢兩隻內房股可以留意 2022/01/11 股息率高企 聶振邦話呢兩隻內房股可以留意 石藥集團（01093）治療腫瘤藥物獲藥監局頒發藥品註冊批件 2022/01/11 石藥集團（01093）治療腫瘤藥物獲藥監局頒發藥品註冊批件 龍源電力916喘定未？持蟹貨望實呢個阻力位 2022/01/11 龍源電力916喘定未？持蟹貨望實呢個阻力位 股票 港股 京東集團—SW（09618） 財富及資產管理 買入 荷蘭 目標價 京東（美：JD） 零售