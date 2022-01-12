▲ 【芯片荒】富邦基金明推台灣半導體股ETF 入場費約1560元

富邦基金管理（香港）在港推出追蹤台灣半導體產業的主題指數產品 — 富邦 ICE FactSet 台灣核心半導體指數ETF （03076） ，上市價1美元（約7.78港元），每手200個單位入場費約1560港元，將於周四（1 月13 日）掛牌。

該ETF追蹤的ICE FactSet台灣核心半導體指數覆蓋台灣最核心半導體股，過去5年累積回報292.1%。富邦基金（香港）董事總監吳方俊指出，全球半導體超級周期未完，元宇宙與電動車帶動了半導體需求，因前者涉及很多基礎設施，後者的半導體需求量則相當於傳統汽車逾10倍。他引述數據指，全球半導體2024年規模料達5890億美元，年均複合增長率（CAGR）7%。當中，以儲存用半導體需求增長最強，CAGR近兩成。

台積電3納米製程芯片領先同業

吳方俊續指，不少全球著名電子品牌都依賴台灣生產的芯片，全球十大芯片代工廠有四間總部位於台灣。當中，龍頭台積電（台﹕2330）去年第三季以53.1%的代工市場佔有率成為全球最大芯片代工廠，聯電（台﹕2303）則以7.3%市佔率排第三。他解釋， 台積電製程技術領先同業，其3納米製程芯片今年料獲 Intel及蘋果iPad率先採用，反觀Intel及三星，預計分別要到今年底及明年才推同類芯片。

富邦的半導體ETF所追蹤的ICE FactSet台灣核心半導體指數，成份股覆蓋當地半導體供應鏈的上、中、下游，即負責設計、製造及封裝測試的公司。指數成份股當中以台積電權重最高，佔22.5%。除台積電外，吳方俊指同屬芯片代工的聯電及手機IC設計廠聯發科，亦具增長空間，前者受惠向高端市場多元化發展，後者估值則有望獲重估。

半導體股估值差異大

吳方俊承認台積電估值不低，因該股具代表性，連非專門投資半導體公司的外資亦會持有。不過，台積電以外的台灣半導體股，由於外資不太認識，估值其實不算太高。

除富邦 ICE FactSet 台灣核心半導體指數ETF外，該行的另一隻ETF — 富邦富時台灣RIC權重上限指數ETF （03021） 亦將於周四掛牌。後者追蹤全面覆蓋大中型股票的台股指數， 與富邦 ICE FactSet 台灣核心半導體指數ETF一樣，上市價同為1美元（約7.78港元），每手買賣單位數目亦為200個，入場費亦是約1560港元。

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記者﹕余倩敏