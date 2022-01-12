世銀下調今年全球經濟增長預測 受疫情及供應鏈影響

新冠肺炎疫情肆虐超過兩年，嚴重打撃全球各國經濟。世界銀行警告，由於變種新冠病毒肆虐及生活成本增加，全球經濟增長會明顯放緩，並下調對今年全球經濟預測由4.3%調低至4.1%，更預計明年只有3.2%增長。

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世界銀行周二（11）發表《全球經濟展望》報告，指受新冠疫情影響，2020年全球經濟收縮3.4%，而去年全球經濟反彈強勁，預計達5.5%經濟增長。但世銀指，今年環球再受變種新冠病毒侵襲，加上全球供應鏈問題尚未緩和，經濟料會明顯放緩，並對全球經濟預測由4.3%下調至4.1%，預料明年只有3.2%增長。

報告補充指，Omicron變種迅速擴散，估計全球經濟短期內仍會受新冠疫情影響。

另一方面，由於美國及中國等大型經濟體增長放緩，損害從新興國家及發展中國家購買商品的需求。世銀警告，通脹飆升、政府債務水平高企及收入不平等打擊發展中國家經濟復甦。世銀預料已發展國家及發展中國家差距進一步擴大，所有發達國家經濟將於2023年全面復甦、但發展中國家經濟仍較疫情前倒退4%。

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世界銀行行長馬爾帕斯（David Malpass）指，環球經濟同時面臨新冠疫情、通脹及政策不確定性影響，導致政府支出及貨幣政策前境不明朗。

經濟合作暨發展組織（OECD） 獨立數據顯示，其38個成員國去年11月的通脹率為5.8%，創25年以來新高。整個經合組織地區的能源價格飆升 27.7%，創41年新高、食物價格通脹亦達5.5%。

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責任編輯：郭麗明