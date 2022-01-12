【大行報告】大和：中國料對元宇宙採取積極主動的動態監管、2025年規模達300億美元　看好兩隻科網股

▲ 【大行報告】大和：中國料對元宇宙採取積極主動的動態監管 看好兩隻科網股

元宇宙是全球科企積極推進的領域，券商大和資本預期，中國元宇宙市場於2025年規模可高達300億美元，佔全球元宇宙市場佔有率約37%，而與其他國家不同，廣告收入而非遊戲，將成為中國元宇宙市場的主要貢獻者。不過，現時中國對於元宇宙市場的監管仍未清晰，特別是那些「邊玩邊賺（play to earn，P2E）」遊戲。

「邊玩邊賺」遊戲短線會有監管風險

大和指，科技創新及擴大全球市場佔有率仍是中國經濟增長的目標之一， 而元宇宙的興起將會推動硬件及軟件的創新，同時可以為用戶創造價值。因此該行預期，「邊玩邊賺」遊戲短線會有監管風險，但觀乎內地過去兩年的新監管措施，相信中央不會禁止元宇宙發展，預期政府在元宇宙層面上，會採取一個較積極主動的監管方式，製造一個動態的監管環境，讓相關企業能因應元宇宙發展，在自我監管上變得更積極。

料NFT會成為合法商品

該行認為，雖然中國禁止加密貨幣採礦及交易，卻支持大型互聯網公司發行由非同質化代幣（NFT）支持的數字收藏品，相信只要監管框架落實，NFT便會成為合法化商品。

大和稱，看好擁有強勁研發能力的騰訊 （00700） 及網易 （09999） ，可在元宇宙推出虛擬世界的遊戲，予兩者「買入」評級。大和解釋，騰訊在遊戲領域上擁有最完善的生態系統，包括遊戲開發、遊戲創作及社交媒體網絡；網易則具內容創新能力，並在培育IP上擁有經驗；字節跳動缺乏開發遊戲的能力，但擁有大量海外用戶基礎及數據。

該行預期，傳統的廣告平台、媒體創作人、網約車及網上旅行社將會是線下娛樂時間減少的潛在輸家。

相關文章：【阿里巴巴】阿里巴巴申請註冊「阿里元宇宙」、「淘寶元宇宙」等多項商標