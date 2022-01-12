【穩增長】中國外貿面臨不確定因素增多 15條政策穩外貿

國務院印發《關於做好跨周期調節進一步穩外貿的意見》，提出15條政策措施進一步穩外貿。《意見》指出，當前中國外貿面臨的不確定不穩定不平衡因素增多，外貿運行基礎並不牢固。要求各地區、各有關部門要高度重視做好跨周期調節，切實支持中小微外貿企業降成本，落實減稅降費等措施，繼續整治亂收費、亂罰款等問題。

《意見》提出15條政策措施，主要內容包括加強財稅金融政策支持；繼續加快出口退稅進度；鞏固提升出口信用保險作用，加大對中小微外貿企業、出運前訂單被取消風險等的保障力度；加大出口信貸支持力度，重點緩解中小微外貿企業融資難、融資貴問題；保持人民幣滙率在合理均衡水平上基本穩定，提升外貿企業滙率避險意識與能力，積極穩妥推進人民幣跨境貿易結算。

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同時，進一步鼓勵外貿新業態發展。增設一批跨境電子商務綜合試驗區，培育一批離岸貿易中心城市（地區）。積極利用服務貿易創新發展引導基金等，鼓勵金融機構以市場運作方式加大對各類企業建設和使用海外倉的支持，促進海外倉高質量發展。調整優化跨境電商零售進口商品清單、擴大進口類別，更好滿足多元化消費需求。

《意見》提出，緩解國際物流等外貿供應鏈壓力。鼓勵外貿企業與航運企業簽訂長期協議，組織中小微外貿企業與航運企業進行直客對接。加強國際海運領域監管，在多雙邊場合呼吁共同暢通國際物流。做好大宗商品進口工作，積極保障大宗商品國內供給。加快推進貿易調整援助。提升貿易自由化便利化水平，將《區域全面經濟伙伴關系協定》（RCEP）生效實施作為穩外貿重要抓手。

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此外，《意見》支持重點產業重點企業。加強國家加工貿易產業園培育建設，深化東部與中西部、東北地區合作共建，加快培育認定新一批加工貿易梯度轉移承接地和示範地，穩定加工貿易發展。培育一批貿易雙循環企業。以合規方式對勞動密集型產品出口企業予以支持，支持各地方研究建立外貿領域用工定點定期監測機制。

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記者：林衛