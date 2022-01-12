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【十四五】發改委提「十四五」水安全保障規劃 水資源工程建設勢加強

股樓投資 12:28 2022/01/12

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經國務院同意，國家發展改革委、水利部近期聯合印發了《「十四五」水安全保障規劃》。《規劃》提出，實施國家節水行動，強化水資源剛性約束；加強重大水資源工程建設，提高水資源優化配置能力。《規劃》又明確了「十四五」時期水安全保障的主要目標和重點任務，至2025年，水旱災害防御能力、水資源節約集約安全利用能力、水資源優化配置能力、河湖生態保護治理能力進一步加強，國家水安全保障能力明顯提升。

【同場加映】溫股知新：重溫見底指標 升勢漸趨全面？

《規劃》提出八方面重點任務。一是實施國家節水行動，強化水資源剛性約束；二是加強重大水資源工程建設，提高水資源優化配置能力；三是加強防洪薄弱環節建設，提高流域防洪減災能力；四是加強水土保持和河湖整治，提高水生態環境保護治理能力；五是加強農業農村水利建設，提高鄉村振興水利保障能力；六是加強智慧水利建設，提升數字化網絡化智能化水平；七是加強水利重點領域改革，提高水利創新發展能力；八是加強水利管理，提高水治理現代化水平。

【延伸閱讀】2022年部署：花旗料恒指上半年抵26000  全年28000 另推薦8股為今年首選，請按【見下頁

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《規劃》強調，「十四五」時期是水安全保障工作加快補齊短板、消除薄弱環節、築牢安全風險底線、解決累積性問題、提檔升級的關鍵時期，各地要強化政策支撐，增強要素保障，精心組織實施，確保各項任務落到實處。

【同場加映】青姐話：金融豬肉即食麵 基建水泥多概念

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記者：林衛

節能環保股 中華人民共和國國家發展和改革委員會 基建

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