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【石Sir午市閒談】今日推介恒地｜太古B、四環醫藥、小米、瑞聲、藥明生物最新部署

股市 12:30 2022/01/12

分享：

恒生指數中午收報24241點，升502點。期指應如何部署？《香港經濟日報》專欄作者石鏡泉（石Sir）推介恒地 （00012） ，另亦會分析太古B （00087） 、四環醫藥 （00460） 、小米 （01810） 、瑞聲 （02018） 、藥明生物 （02269） 最新部署，詳情待石Sir為你分析。

Time code：

00：00 – 行業板塊升跌及期指走勢分析
01：40 – 太古B （00087）          上企7.80元可買，下破7.50元沽
03：07 – 四環醫藥 （00460）      整固回升
05：24 – 小米 （01810）            整固回升
07：17 – 瑞聲 （02018）            整固回升
09：17 – 藥明生物 （02269）      雙底？
11：18 – 恒地 （00012）            持續反彈
15：05 – 推介股表現記錄
15：44 – 過去7日解答問題記錄

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想問石Sir問題？ 立即登入留言：https：//bit.ly/3ecufRk

石Sir午市閒談自2020年12月7日起探討 / 推介的股票

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港股 恒基地產（00012） 太古股份公司 B（00087） 四環醫藥（00460） 小米集團－W（01810） 瑞聲科技（02018） 藥明生物（02269） 石鏡泉
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