【宏觀數據】去年12月CPI與PPI增幅低過預期 國內通脹壓力或已緩解

國家統計局周三（12日）發布了2021年12月份CPI（居民消費價格指數）及PPI（工業生產者出廠價格指數）數據，期內的CPI按年上漲1.5%，漲幅比上月回落0.8個百分點，低於市場預期。同時，2021年全年CPI按年上漲0.9%，大幅低於年初定下3%左右調控目標，反映中國通脹壓力大致緩解。

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國家統計局城市司高級統計師董莉娟解讀稱，比較11月數據，食品價格由上漲2.4%轉為下降0.6%，影響CPI下降約0.1個百分點。其中，鮮菜上市量增加，價格高位回落，由上月上漲6.8%轉為下降8.3%；冬季腌臘進入尾聲，以及生豬出欄加快，豬肉價格漲幅比上月大幅回落11.8個百分點。另一方面，非食品價格由上月持平轉為下降0.2%，影響CPI下降約0.17個百分點。其中，受國際油價下行影響，汽、柴油價格分別下降5.4%和5.8%。

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去年12月PPI按年升10.3%，漲幅連續第二個月放緩，也低於預期，主要是保供穩價政策效果持續顯現，且原油等部分國際大宗商品價格走低。比較11月數據，PPI由上月持平轉為下降1.2%。其中，生產資料價格下降1.6%，降幅比上月擴大1.5個百分點；生活資料價格由上漲0.4%轉為持平。

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記者：林衛