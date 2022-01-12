拜登又失魂講錯稱呼 叫錯賀錦麗美國總統（有片）

美國總統拜登時常因口誤或表現欠佳遭到反對派質疑，屢次攻擊其年齡及精神狀態。近日拜登在出席活動時，再一次錯口叫錯副總統賀錦麗為總統，而且未有發現出錯。不過，拜登有避免爆粗，在演講中修改部分字眼。

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拜登（Joe Biden）與賀錦麗（Kamala Harris）近日到訪佐治亞州，繼續就投票權作遊說工作。兩人周二（11日）抵達克拉克阿特蘭大大學（Clark Atlanta University），拜登在演說時一時口快，誤稱賀錦麗為總統（president）。

拜登稱，

「上周，賀錦麗總統與我站在國會山莊，看著美國歷史的其中一個承先啟後時刻。」

（Last week, President Harris and I stood in the United States Capitol to observe one of those before and after moments in American history.）

拜登叫錯賀錦麗

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然而，拜登未察覺自己叫錯稱呼，亦未糾正錯誤。不過，拜登有在演講中修改帶粗俗意思的字眼，並以較通俗字眼取代。

拜登亦非首次錯稱賀錦麗為總統，早在尚未入主白宮前，於2020年12月曾指賀錦麗是「候任總統」（president-elect）。白宮拒絕就事件作出回應。

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責任編輯：吳漢培