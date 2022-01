拜登又失魂講錯稱呼 叫錯賀錦麗美國總統（有片）

美國總統拜登時常因口誤或表現欠佳遭到反對派質疑,屢次攻擊其年齡及精神狀態。近日拜登在出席活動時,再一次錯口叫錯副總統賀錦麗為總統,而且未有發現出錯。不過,拜登有避免爆粗,在演講中修改部分字眼。

拜登(Joe Biden)與賀錦麗(Kamala Harris)近日到訪佐治亞州,繼續就投票權作遊說工作。兩人周二(11日)抵達克拉克阿特蘭大大學(Clark Atlanta University),拜登在演說時一時口快,誤稱賀錦麗為總統(president)。

拜登稱,

「上周,賀錦麗總統與我站在國會山莊,看著美國歷史的其中一個承先啟後時刻。」

(Last week, President Harris and I stood in the United States Capitol to observe one of those before and after moments in American history.)