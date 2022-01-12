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【網絡安全】Wi-Fi路由器爆安全漏洞　影響全球逾百萬家庭（附解決方法）

科技 13:30 2022/01/12

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Sentinel Labs報告指，多間著名廠商所推出的特定型號Wi-Fi路由器，出現嚴重安全漏洞，或會被黑客攻擊並接管，預計影響全球數百萬個家庭。

近日網絡攻擊愈趨猖狂，不少不法份子會利用安全漏洞，入侵不同的設備。近日網絡資訊安全機構Sentinel Labs發布的報告指，多間著名廠商所推出的特定型號Wi-Fi路由器，出現嚴重安全漏洞，或會被黑客攻擊並接管，預計影響全球數百萬個家庭。

【NFT安全風險】「馬騮NFT」項目損失逾一千萬元　專家：預覽超連結防入侵

【網絡安全】密碼管理工具疑遭黑客入侵　LastPass：未有成功入侵跡象

報告提到，黑客透過漏洞入侵Wi-Fi路由器後，將可接管並掌握用戶的上網方式，從而發動進一步的攻擊，如將惡意軟件滲透到連接該Wi-Fi路由器的設備。報告也提到，這次的安全漏洞主要來自由 KCodes 開發的 Linus 模組「NetUSB」，受影響的廠商包括：Edimax、D-Link、Tenda、TP-Link 和Western Digital、Netgear等。

Sentinel Labs建議，用戶必須儘快更新軟件，以解除「NetUSB」帶來的問題。不過，目前大部分廠商皆未對此發軟件更新檔，僅有Netgear針對旗下的 D7800（AC2600）、R6400v2（AC1750） 和 R6700v3（Nighthawk AC1750）三個型號推出更新；D-Link則在官網說明仍在調查細節，但目前旗下裝置已有數年未採用有相關問題的軟件。

正使用Netgear三款機型的用戶，可先登入Wi-Fi的管理窗口，路徑為開啟瀏覽器後，在網址欄輸入「192.168.1.1」，之後選取「進階」→「管理」→「分享器更新」，即可開始下載更新，解決相關問題。

【私隱安全】東京警方遺失兩磁碟　涉38名市民個人資料

責任編輯：曾曉汶

另外，三星新推出的中階手機Galaxy S21 FE 5G已公開發售，若準備在踏入2022年買新手機的用戶，也可參考以下實測：

【三星實測】新機搶先玩！三星中階5G機Galaxy S21 FE　香港正式上市（有片）

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