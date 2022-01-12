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【數據化預測】IBM收購澳洲初創推動ESG　軟件助分析碳排放數據

科技 14:30 2022/01/12

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Envizi的軟件可用於分析IBM業務營運中的碳排放數據，結合IBM原有的人工智能軟件應用，加速其人工智能技術庫的增長。（法新社）

全球監管機構對企業的社會責任愈來愈關注，推動企業在ESG（環境、社會和管治）方面的發展步伐。美國電腦及軟件製造商IBM近日宣布收購澳洲初創企業Envizi，推動其ESG政策。

【ESG】林家禮：數碼港一直積極推動科技　協助金融業有效執行ESG目標

兩間公司並沒有透露收購條款細節，但IBM人工智能應用部總經理Kareem Yusu就表示：「為了推動可持續發展進程，公司需要有能力將數據轉化為預測性的見解，幫助他們每天作出更智能、更易操作的決策。」

據悉，Envizi的軟件可用於分析IBM業務營運中的碳排放數據，結合IBM原有的人工智能軟件應用，加速其人工智能技術庫的增長，優化公司在營運及供應鏈上的可持續發展。

提供SaaS解決方案　為微軟、Uber服務

【ESG】ESG零售基金總額逾9700億元 綠色投資熱潮仍為今年主調

此外，Envizi軟件亦可應用於各行業的活動，以SaaS解決方案形式在多雲環境中運行，包括為微軟、澳航、CBRE、Uber、abrdn和Celestica等品牌提供服務。

責任編輯：陳卓賢

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