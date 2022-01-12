加息憧憬撻著股價 滙豐（00005）還能走多遠？ 股市 11:30 2022/01/12 分享： 市場憧憬美國加息步加快，加上10年期國債孳息率曾衝上1.8厘，大型金融股受惠，滙豐控股（00005）近期亦變身小飛象，股價一舉升穿50元大關。究竟滙豐還有多少上升空間，或是已升到了盡頭？留意今集《溫股知新》溫傑會詳細分析。【按此即睇】 《溫股知新》足本版: 重溫見底指標 升勢漸趨全面？ 欄名 : 溫股知新 相關文章 滙豐005再破頂！今年內有機會再升穿60元？ 2022/01/10 滙豐005再破頂！今年內有機會再升穿60元？ 恒指半日升近200點 滙豐升逾2%破頂 2022/01/10 恒指半日升近200點 滙豐升逾2%破頂 滙豐（00005）股價再破頂見51.95元 上望60元不是夢？ 2022/01/11 滙豐（00005）股價再破頂見51.95元 上望60元不是夢？ 滙豐005又破頂！能否見60元關鍵在此 2022/01/11 滙豐005又破頂！能否見60元關鍵在此 本地銀行股大比拼 滙豐005 vs 恒生銀行011 vs 中銀香港2388揀邊隻？ 2022/01/11 本地銀行股大比拼 滙豐005 vs 恒生銀行011 vs 中銀香港2388揀邊隻？ 你可能感興趣 滙豐005再破頂！今年內有機會再升穿60元？ 13:18 2022/01/10 滙豐005再破頂！今年內有機會再升穿60元？ 恒指半日升近200點 滙豐升逾2%破頂 13:30 2022/01/10 恒指半日升近200點 滙豐升逾2%破頂 滙豐（00005）股價再破頂見51.95元 上望60元不是夢？ 11:15 2022/01/11 滙豐（00005）股價再破頂見51.95元 上望60元不是夢？ 最新專欄文章 更多 【溫股知新】重溫見底指標 升勢漸趨全面？ 2022/01/11 【溫股知新】重溫見底指標 升勢漸趨全面？ 【溫股知新】港股暫未有起色 增長股要等消息 2022/01/04 【溫股知新】港股暫未有起色 增長股要等消息 建設銀行（00939）有升有息 入市部署你要識 2021/12/29 建設銀行（00939）有升有息 入市部署你要識 【溫股知新】港股走勢難估 短線部署A股 2021/12/28 【溫股知新】港股走勢難估 短線部署A股 信達生物（1801）跌夠未？ 撈貨時機話你知 2021/12/22 信達生物（1801）跌夠未？ 撈貨時機話你知 港股 見底 上升空間 加息 滙豐控股（00005） 美國 金融