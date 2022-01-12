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加息憧憬撻著股價 滙豐（00005）還能走多遠？

股市 11:30 2022/01/12

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市場憧憬美國加息步加快，加上10年期國債孳息率曾衝上1.8厘，大型金融股受惠，滙豐控股（00005）近期亦變身小飛象，股價一舉升穿50元大關。究竟滙豐還有多少上升空間，或是已升到了盡頭？留意今集《溫股知新》溫傑會詳細分析【按此即睇】

《溫股知新》足本版: 重溫見底指標 升勢漸趨全面？

 

 

欄名 : 溫股知新

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