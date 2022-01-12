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【歐洲疫情】法意確診再創新高 波蘭累計逾10萬死

環球社會熱點 11:18 2022/01/12

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歐洲受新冠肺炎Omicron變種影響，疫情依然嚴峻。法國最新增逾33萬宗確診個案，再創歐洲地區單日確診新高。同日錄得創紀錄新高的還有意大利，當地衛生部門指周二（11日）錄得逾22萬宗確診。而另一疫情嚴重歐洲國家波蘭的累計染疫死亡人數亦在周二已破10萬。

世衛促勿過急當新冠流感 警告歐洲人口將過半感染 【下一頁】

法國周二表示，過去24小時內新增逾33.2萬宗確診個案，是當地本月內兩度單日新增逾30萬宗確診。法國過去7日平均每日新增28萬宗確診。衛生部長韋朗（Olivier Véran）表示，數目創法國疫情爆發以來新高。

意大利衛生部門同日表示，周二新增逾22萬宗新冠確診個案，較前一日的逾10.1萬多出一倍。意大利周二亦有294人染疫離世，同樣較周一（10日）的227人有所增加。其中185名患者需入住深切治療部，令意大利目前重症患者人數增至1,677人。

歐洲多國反疫苗示威 法國人揚言要「激死」馬克龍 【下一頁】

波蘭官員表示，當地累計新冠死亡人數於周二突破10萬人，同日亦增493人染疫離世。波蘭衛生部長表示，對消息感到悲傷。牛津大學Our World in Data數據顯示，波蘭上周平均每100萬人就有逾57人死亡，比例屬全球最高。

波蘭官員指，民眾對疫苗抱有懷疑及不願遵守防疫限制是推高死亡人數的原因。波蘭周二新增逾1.1萬宗確診，衛生部周一（3日）曾指目前當地新增個案中7%至8%個案確診Omicron變種。據悉，波蘭僅得55.8%人口完成疫苗接種，屬於歐盟地區最低國家之一。

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責任編輯：李俊儀

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