美國加息、縮表無懸念 買美股策略不宜再「Buy and Hold」 股市 11:55 2022/01/12 分享： 美國加息及縮表並無懸念，投資者買賣美股策略上，今年應如何作出改變？獨立股評人唐牛認為去年買美股「Buy and Hold」的策略已不適用，建議採取另一策略。【按此速睇】 *元宇宙概念仲有得玩 利達黃耀宗「從實建虛」分析受惠產業鏈首選* 欄名 : 3分鐘睇市 相關文章 中海油（00883）上市廿周年派特別息 中綫值得持有 2022/01/11 中海油（00883）上市廿周年派特別息 中綫值得持有 股息率高企 聶振邦話呢兩隻內房股可以留意 2022/01/11 股息率高企 聶振邦話呢兩隻內房股可以留意 石藥集團（01093）治療腫瘤藥物獲藥監局頒發藥品註冊批件 2022/01/11 石藥集團（01093）治療腫瘤藥物獲藥監局頒發藥品註冊批件 龍源電力916喘定未？持蟹貨望實呢個阻力位 2022/01/11 龍源電力916喘定未？持蟹貨望實呢個阻力位 新股環龍控股2260一度升兩成首掛表現勝商湯020 跟炒注意呢幾點 2022/01/11 新股環龍控股2260一度升兩成首掛表現勝商湯020 跟炒注意呢幾點 你可能感興趣 中海油（00883）上市廿周年派特別息 中綫值得持有 18:00 2022/01/11 中海油（00883）上市廿周年派特別息 中綫值得持有 股息率高企 聶振邦話呢兩隻內房股可以留意 17:50 2022/01/11 股息率高企 聶振邦話呢兩隻內房股可以留意 石藥集團（01093）治療腫瘤藥物獲藥監局頒發藥品註冊批件 17:00 2022/01/11 石藥集團（01093）治療腫瘤藥物獲藥監局頒發藥品註冊批件 最新專欄文章 更多 銀行股有前景 買賣策略怎部署－談中銀香港（02388） 2022/01/07 銀行股有前景 買賣策略怎部署－談中銀香港（02388） 港股終止「八連陰」有利好啟示？先看看能否升破呢個關鍵位 2022/01/06 港股終止「八連陰」有利好啟示？先看看能否升破呢個關鍵位 美股調整後再反彈 開始重回升軌？ 2021/12/09 美股調整後再反彈 開始重回升軌？ 留意！美股料提早加息 一個關鍵字眼露玄機 2021/11/25 留意！美股料提早加息 一個關鍵字眼露玄機 美股向好勢頭料持續至年底 但明年要小心宜保留現金 2021/11/24 美股向好勢頭料持續至年底 但明年要小心宜保留現金 美國 縮表 加息 美股