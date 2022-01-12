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美國加息、縮表無懸念　買美股策略不宜再「Buy and Hold」

股市 11:55 2022/01/12

分享：

美國加息及縮表並無懸念，投資者買賣美股策略上，今年應如何作出改變？獨立股評人唐牛認為去年買美股「Buy and Hold」的策略已不適用，建議採取另一策略。【按此速睇】

*元宇宙概念仲有得玩　利達黃耀宗「從實建虛」分析受惠產業鏈首選*

 

欄名 : 3分鐘睇市

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