【蘋果爭議】蘋果屈服！　韓國App Store將增第三方支付選項兼降低佣金

▲ 近日蘋果（Apple）終宣布，將在韓國App Store應用商店，為應用程式開發商開放使用第三方支付系統選項，並承諾降低佣金費用。（法新社資料圖片）

蘋果App Store應用商店的30％抽成制度，一陣引來應用程式開發商不滿。而較早前南韓為保護應用程式開發商的利益，因此訂立新法規，要求應用程式平台需加入額外支付系統，允許開發人員自行選擇支付方式。近日蘋果（Apple）終宣布，將在韓國App Store應用商店，為應用程式開發商開放使用第三方支付系統選項，並承諾降低佣金費用。

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據外媒《The Verge》報道，韓國通信委員會（KCC）於昨日（11日）表示，蘋果已經提交了加入第三方支付的合規計劃。據悉，蘋果將會為應用程式的開發商增加第三方支付系統，抽成比例也將會調低。蘋果發言人表示，該企非常尊重韓國法律，期待與KCC和應用程式的開發商互相合作，達成一個三方有利的解決方案。惟現時蘋果並未詳細說明有關第三方支付的確切生效時間以及佣金費用。

綜合外媒消息指，現時蘋果向應用程式的許開發人員收取30%的費用，蘋果透過App Store收取的佣金收入，帶來了巨大利潤，因此也經常引起爭議。以遊戲為例，根據蘋果與美國遊戲發展商Epic Games訴訟中所披露的數據，蘋果App Store於2019年獲得了123億美元（約959億港元）的營業利潤，只需一款遊戲，就可讓蘋果一年賺到85億美元（約662億港元）。

事實上，各國近年也相繼加大對科技公司的監管力度，除了韓國之外，美國、歐盟和日本等國家的反壟斷機構，均採取了不同程度的措施來限制其App Store的支付規則，希望能達至反壟斷的成果。

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責任編輯：文睿