  • 17°C
香港時間 : 2022112日 (三) 12:07
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【蘋果爭議】蘋果屈服！　韓國App Store將增第三方支付選項兼降低佣金

科技 11:47 2022/01/12

分享：

近日蘋果（Apple）終宣布，將在韓國App Store應用商店，為應用程式開發商開放使用第三方支付系統選項，並承諾降低佣金費用。（法新社資料圖片）

蘋果App Store應用商店的30％抽成制度，一陣引來應用程式開發商不滿。而較早前南韓為保護應用程式開發商的利益，因此訂立新法規，要求應用程式平台需加入額外支付系統，允許開發人員自行選擇支付方式。近日蘋果（Apple）終宣布，將在韓國App Store應用商店，為應用程式開發商開放使用第三方支付系統選項，並承諾降低佣金費用。

【Apple Watch】Uber app終止Apple Watch服務？　建議用戶轉用 iPhone 叫車

據外媒《The Verge》報道，韓國通信委員會（KCC）於昨日（11日）表示，蘋果已經提交了加入第三方支付的合規計劃。據悉，蘋果將會為應用程式的開發商增加第三方支付系統，抽成比例也將會調低。蘋果發言人表示，該企非常尊重韓國法律，期待與KCC和應用程式的開發商互相合作，達成一個三方有利的解決方案。惟現時蘋果並未詳細說明有關第三方支付的確切生效時間以及佣金費用。

綜合外媒消息指，現時蘋果向應用程式的許開發人員收取30%的費用，蘋果透過App Store收取的佣金收入，帶來了巨大利潤，因此也經常引起爭議。以遊戲為例，根據蘋果與美國遊戲發展商Epic Games訴訟中所披露的數據，蘋果App Store於2019年獲得了123億美元（約959億港元）的營業利潤，只需一款遊戲，就可讓蘋果一年賺到85億美元（約662億港元）。

事實上，各國近年也相繼加大對科技公司的監管力度，除了韓國之外，美國、歐盟和日本等國家的反壟斷機構，均採取了不同程度的措施來限制其App Store的支付規則，希望能達至反壟斷的成果。

【特朗普歸來】挑戰 Twitter 地位　特朗普社交平台 Truth Social 預計2月登場

【反壟斷案】集體訴訟稱Google及Apple私下協議　有違美國反壟斷法
責任編輯：文睿

相關文章

【NFT】奢侈品牌進軍遊戲界　LV首推NFT冒險手遊（多圖）
2021/08/06
【NFT】奢侈品牌進軍遊戲界　LV首推NFT冒險手遊（多圖）
【機迷熱話】中國限制未成年人打機規定　蘋果、Google收入最大影響？
2021/09/11
【機迷熱話】中國限制未成年人打機規定　蘋果、Google收入最大影響？
【Meta】Facebook新創作者政策　繞過蘋果30%抽成　香港有份？
2021/11/06
【Meta】Facebook新創作者政策　繞過蘋果30%抽成　香港有份？
【App吸金力創新高】報告：2021年蘋果App Store收入　接近Google Play兩倍
2021/12/08
【App吸金力創新高】報告：2021年蘋果App Store收入　接近Google Play兩倍
【安心出行】不能再寫紙！堂食強制食用安心出行　哪些人士可獲豁免
2021/12/09
【安心出行】不能再寫紙！堂食強制食用安心出行　哪些人士可獲豁免

你可能感興趣

【NFT】奢侈品牌進軍遊戲界　LV首推NFT冒險手遊（多圖）
12:38 2021/08/06
【NFT】奢侈品牌進軍遊戲界　LV首推NFT冒險手遊（多圖）
【機迷熱話】中國限制未成年人打機規定　蘋果、Google收入最大影響？
13:15 2021/09/11
【機迷熱話】中國限制未成年人打機規定　蘋果、Google收入最大影響？
【Meta】Facebook新創作者政策　繞過蘋果30%抽成　香港有份？
14:00 2021/11/06
【Meta】Facebook新創作者政策　繞過蘋果30%抽成　香港有份？
發展商 壟斷 商業法規 商業營銷 商業財務 遊戲 港元 App Store 歐盟 競爭條例

下一篇文章

【疫苗接種】Meta谷針　要求員工提供加強注射證明
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【忍痛離場】挑戰Android、iOS失敗　三星淘汰自家操作平台Tizen
【忍痛離場】挑戰Android、iOS失敗　三星淘汰自家操作平台Tizen
【人事變動】Signal創辦人兼CEO辭職　由WhatsApp聯合創辦人暫任代理CEO
【人事變動】Signal創辦人兼CEO辭職　由WhatsApp聯合創辦人暫任代理CEO
【2022展望】阿里巴巴公布十大科技趨勢　元宇宙竟榜上無名？
【2022展望】阿里巴巴公布十大科技趨勢　元宇宙竟榜上無名？
【Apple】蘋果Lightning再受打擊！　中國工信部冀推動統一充電規格
【Apple】蘋果Lightning再受打擊！　中國工信部冀推動統一充電規格
【三星實測】新機搶先玩！三星中階5G機Galaxy S21 FE　香港正式上市（有片）
【三星實測】新機搶先玩！三星中階5G機Galaxy S21 FE　香港正式上市（有片）
【三星新機】三星Galaxy S22系列　外型疑提早曝光
【三星新機】三星Galaxy S22系列　外型疑提早曝光
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款