北韓稱成功試射超音速導彈 金正恩要加快軍隊現代化

北韓日前再次試射不明飛行物，為一周內第兩度發生同類事件。北韓官媒報稱再次成功試射超音速導彈，領袖金正恩亦在場觀摩。據悉，金正恩十分滿意試射成果，要求北韓加快軍隊現代化。

北韓再發射不明飛行物 日本指疑似彈道導彈 【下一頁】

朝中社周三（12日）報稱，繼上周三（5日）後，北韓國防科學院周二（11日）再次成功試射超音速導彈。朝中社指導彈最高速度10馬赫，試射當日成功擊中1,000公里外的目標，更指飛行距離較南韓方探測多近300公里。

據報，金正恩亦有出席試射，並聽取國防科學院院長對高超音速導彈武器系統的綜合說明。金正恩指示北韓軍隊需要在品質及數量上不斷增強實力，進一步加快現代化步伐，爭取取得更大成果。

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北韓2022年首試射 證實高超音速導彈命中目標 【下一頁】

今次亦是繼前年後，金正恩久違現身北韓的導彈試射現場，有指他在專車中用望遠鏡觀看試射，陪伴身旁為胞妹金與正及負責組織工作的黨中央書記趙甬元。試射結束後，金正恩邀請核心人員到中央黨部，祝賀對方並合照留念。

南韓傳媒《韓聯社》則指出，從朝中社發布的照片可見，周二上射的導彈與上周的外觀相同，不同於去年9月試射的導彈。韓聯社分析認為，相比普通導彈，超音速導彈攔截難度更大。

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責任編輯：吳漢培