【軟件更新】微軟更新Microsoft 365　2月推靜音通知功能

▲ 2月更新Microsoft 365後，用戶只要在整體設置的界面上，點擊個人資料圖片旁邊的省略號就可關閉通知。（法新社）

在使用電腦進行會議期間，突如其來彈出的通知訊息令你感到困擾嗎？微軟近日對外媒《ZDNet 》確認，將於2月更新Microsoft 365工具套件，用戶到時就能對通知進行靜音設定。

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微軟表示，目前在會議期間接收通知，對用戶體驗非常不好，使他們很容易分散注意力。並由於現時沒有簡單的方法來關閉這些通知，都令用戶非常痛苦。而這次更新預計將對於使用微軟軟件服務的企業來說是好消息。

至2月更新後，用戶只要在整體設置的界面上，點擊個人資料圖片旁邊的省略號就可關閉通知。微軟補充：「用戶到時能夠在會議期間將通知靜音，幫助他們在會議期間集中注意力。用戶也可以選擇對所有會議或每次會議的通知進行靜音處理。」另增加一項透過uBar的方式，允許用戶在每次會議上關閉通知的設置。

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此外，微軟上月也推出了多項新功能，包括團隊通話的端到端加密（End-to-end encryption）和新的911緊急呼叫位置檢測功能。

責任編輯：陳卓賢