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【新冠疫情】世衛促勿過急當流感 警告歐洲人口將過半感染

環球社會熱點 10:40 2022/01/12

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即使新冠肺炎Omicron變種病毒繼續威脅歐洲地區，多國未有回復最嚴格防疫措施。世界衛生組織指出，不應過早把新冠病毒視作如流感般病毒，並警告按現時感染速度，歐洲未來兩個月將有過半人口感染。

【西班牙疫情】新冠確診繼續升 政府當流感處理 【下一頁】

面對西班牙揚言變更防疫策略，視新冠為風土病，世衛歐洲區主任克魯格（Hans Kluge）周二（11日）表示，各國不應急於將新冠病毒當成如同流感的風土病。

克魯格引述華盛頓大學研究中心指出，2022年首周歐洲出現超過700萬宗新確診，在兩周內數目已翻倍，按照現時傳播速度，世衛預計歐洲地區在未來6至8周內，有超過一半人口感染Omicron變種病毒。克魯格指53個成員國中，足有50國發現個案感染新變種。

【新冠疫苗】法國政府指出 疫苗護照比強制接種更有效 【下一頁】

世衛歐洲資深緊急事務專員斯莫爾活特（Catherine Smallwood）認為，此舉十分錯誤，強調現時仍有眾多未知有待排解，而且新冠病毒進化速度甚快，對全球公共健康形成新挑戰，不認同現階段應稱新冠為風土病。

斯莫爾活特指出，被定性為風土病的病毒需要有可預測及穩定的傳染力。斯莫爾活特更稱，新冠病毒到一定時候終會轉為風土病，但現時較難肯定轉變會在2022年出現。

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責任編輯：吳漢培

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