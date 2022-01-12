【港股市況】恒生指數半日升502點、科指升近4%　中海油、美團、京東升近8%至近一成（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

港股半日升約500點，重上24000點關口。恒生指數高開330點，其後走勢反覆向上，恒生指數半日升502點，報24241點，成交814.8億元。恒生科技指數升近3.9%，報5836點。中海油 （00883） 、美團 （03690） 、京東 （09618） 分別升近8%至近10%；阿里巴巴 （09988） 升逾4%；騰訊 （00700） 升逾3%。

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即市走勢︰

【12：00】恒生指數半日升502點，報24241點，成交814.8億元。恒生科技指數升近3.9%，報5836點。中海油 （00883） 、美團 （03690） 、京東 （09618） 分別升近8%至近10%；阿里巴巴 （09988） 升逾4%；騰訊 （00700） 升逾3%。

【11：46】恒指中午收市前升約510點，報24248點；科指升3.9%，報5841點。

【11：41】九毛九 （09922） 升近14%；海底撈 （06862） 升逾4%；呷哺呷哺 （00520） 升逾3%；百勝中國 （09987） 升1%。

【11：31】內地股市半日上升，上證升0.4%；深證升0.6%；創業板指升1.4%。

【11：31】恒生指數升500點，科指升逾3%。京東 （09618） 升近一成；美團 （03690） 升逾8%；阿里巴巴 （09988） 升逾4%；騰訊 （00700） 升3%。

【11：21】恒騰 （00136） 股價逆市跌4%，低見2.32元。

【11：15】【阿里巴巴股價】阿里巴巴升4%重上130元、低位累彈兩成 京東美團升逾8%

【11：10】大市升近500點，高見24232點，美團 （03690） 、京東 （09618） 升9%。

【10：48】今早高開一成的中海油 （00883） 升幅略為回順，最新升逾7%；中石油 （00857） 升逾2%；中石化 （00386） 升0.8%。

【10：45】京東 （09618） 升幅擴大至一成，高見303.4元。

【10：44】大市最新升約450點，試24200點；科指升3.6%，報5821點。

【10：34】友邦 （01299） 升3%，高見81元。友邦據報考慮出售部分澳洲壽險資產。

【友邦1299】友邦據報擬售澳洲部分人壽資產 股價現升3%

【10：29】周大福 （01929） 升逾6%，高見13.4元。

【周大福1929】周大福上季零售值增31% 內地港澳同店銷售齊增逾一成

【10：29】【外資准入】渣打據報擬內地獨資設財富管理部門 或成內地首間擁全資財富管理公司外資行

【10：24】此前宣布折讓近19%配股的中國有贊 （08083） ，股價今早再跌近4%，破底低見0.38元。

【10：17】內房逆市下跌，中海外 （00688） 回吐逾3%；潤地 （01109） 跌0.7%；恒大 （03333） 跌逾1%；碧桂園 （02007） 跌2%；雅居樂 （03383） 跌近3%。

【10：12】易緯 （03893） 跌幅擴大至兩成，低見0.3元。

【10：07】ATMXJ升幅進一步擴大，美團 （03690） 最新升逾7%；騰訊 （00700） 、阿里巴巴 （09988） 、小米 （01810） 升逾3%；京東 （09618） 升逾9%。

【10：04】世茂 （00813） 逆市跌0.5%；富力 （02777） 逆市跌0.9%。

【內房危機】世茂遭惠譽連降4級評級 三大國際評級機構24小時內齊出手

【內房危機】富力僅以1億美元回購部份美元債 低於預期 剩餘本金展期6個月

【09：58】【海航旗下】海航科技投資短暫停牌 待刊發收購及合併相關公佈

【09：57】恒大汽車 （00708） 升逾4%，高見4.11元，傳 恒大汽車第二款量產車型恒馳6 LX落地。

【09：54】易緯 （03893） 昨日曾跌近9成，股價今早再跌一成，低見0.34元。易緯指，並不知悉導致股份不尋常股價波動的任何原因。

【細價股急插】易緯集團今日突插8成、董事會：不知悉原因 個半月升5倍後「打回原形」

【09：52】美團 （03690） 升幅擴大至半成，高見221元。騰訊 （00700） 、阿里巴巴 （09988） 、小米 （01810） 升逾2%；京東 （09618） 升逾8%。

【09：51】藥明生物 （02269） 股價造好，今早再升6%，高見93.6元。

【09：48】【上交所去信】上海實業：上實龍創未審計應收類款項約26億元人幣 部分或不可收回

【09：44】大市早段升幅擴大至逾400點，報24143點，升404點。

【09：42】中策 （00235） 發盈警，股價逆市跌2%，低見0.045元。

【恒大3333】中策集團發盈警 出售恒大汽車蝕37億

【09：39】車股反彈，比亞迪 （01211） 、長汽 （02333） 升逾3%；吉利 （00175） 升2%；廣汽 （02238） 升6%。

【電動車】乘聯會：Tesla內地批發銷量突破7萬輛 今年新能源車銷量目標上調至逾550萬輛

【09：36】金侖 （01783） 回吐逾三成，低見0.172元。

【09：35】中國12月居民消費價格按年升1.5%，低於預期的1.7%，前值為2.3% 中國12月工業生產者出廠價格按年升10.3%，低於預期的11.3%及前值12.9%。

【09：33】海爾智家 （06690） 折讓7.6%配股，股價今早逆市跌1%，低見32.3元。

【配股潮】海爾智家折讓7.6%配發新股 淨籌11.5億元、用於海外擴展及ESG投資

【09：28】ATMXJ中，以京東 （09618） 股價表現最好，升逾8%。

【09：21】恒生指數開報24069點，升330點。恒生科技指數升2.3%，報5750點。中海油 （00883） 抽升一成；美團 （03690） 升近4%；騰訊 （00700） 、阿里巴巴 （09988） 升逾2%。

【中海油883】中海油早段升一成 擬派特別息、2022至2024年股息不低於0.7元、並將適時回購

【09：08】恒指黑期升約320點，報24009點；道指期貨升23點，報36275點。

【08：58】【騰訊700】馬化騰：騰訊只是普通公司 隨時可被替換

【08：41】【滴滴出行】滴滴據報與港交所就上市事宜開始非正式磋商

【07：45】港股ADR收報24084點，升345點或1.4%。滙豐 （00005） ADR折合報52.59元，較港收市價高0.64元或1.2%；騰訊 （00700） ADR折合報473.19元，較港收市價高13.19元或2.9%；阿里巴巴 （09988） ADR折合報128.81元，較港收市價高3.21元或2.6%。

更多ADR及中概股收市︰

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【07：30】儲局釋出更多政策訊息，以遏制通脹飆升，符市場預期 ，道指收市升183點，報36252點；標指升42點，報4713點；納指升210點，報15153點。10年債息報1.741厘。

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【開市9點半】中海油宣派20周年特別息 承諾未來3年派息至少0.7元 股息率將有幾多厘？

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責任編輯︰梁浩碩