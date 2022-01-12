【港股市況】恒生指數升330點重上二萬四　中海油大升一成（不斷更新）

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【中海油883】中海油早段升一成 擬派特別息、2022至2024年股息不低於0.7元、並將適時回購
聯儲局釋出更多政策訊息符市場預期，道指升183點，港股承接高開逾300點，重上24000點關口。恒生指數開報24069點，升330點。恒生科技指數升2.3%，報5750點。中海油 （00883） 抽升一成；美團 （03690） 升近4%；騰訊 （00700） 、阿里巴巴 （09988） 升逾2%。
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即市走勢︰
【09：33】海爾智家 （06690） 折讓7.6%配股，股價今早逆市跌1%，低見32.3元。
【配股潮】海爾智家折讓7.6%配發新股 淨籌11.5億元、用於海外擴展及ESG投資
【09：28】ATMXJ中，以京東 （09618） 股價表現最好，升逾8%。
【09：21】恒生指數開報24069點，升330點。恒生科技指數升2.3%，報5750點。中海油 （00883） 抽升一成；美團 （03690） 升近4%；騰訊 （00700） 、阿里巴巴 （09988） 升逾2%。
【中海油883】中海油早段升一成 擬派特別息、2022至2024年股息不低於0.7元、並將適時回購
【09：08】恒指黑期升約320點，報24009點；道指期貨升23點，報36275點。
【08：58】【騰訊700】馬化騰：騰訊只是普通公司 隨時可被替換
【08：41】【滴滴出行】滴滴據報與港交所就上市事宜開始非正式磋商
【07：45】港股ADR收報24084點，升345點或1.4%。滙豐 （00005） ADR折合報52.59元，較港收市價高0.64元或1.2%；騰訊 （00700） ADR折合報473.19元，較港收市價高13.19元或2.9%；阿里巴巴 （09988） ADR折合報128.81元，較港收市價高3.21元或2.6%。
【07：30】儲局釋出更多政策訊息，以遏制通脹飆升，符市場預期 ，道指收市升183點，報36252點；標指升42點，報4713點；納指升210點，報15153點。10年債息報1.741厘。
【開市9點半】中海油宣派20周年特別息 承諾未來3年派息至少0.7元 股息率將有幾多厘？
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責任編輯︰梁浩碩