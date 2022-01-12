  • 16°C
香港時間 : 2022112日 (三) 10:35
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【港股市況】恒生指數升逾400點　ATMXJ造好、京東升逾9%美團升7%（不斷更新）

股市 10:35 2022/01/12

分享：

港股市況不斷更新

聯儲局釋出更多政策訊息符市場預期，道指升183點，港股承接高開逾300點，重上24000點關口。恒生指數開報24069點，升330點。恒生科技指數升2.3%，報5750點。中海油 （00883） 抽升一成；美團 （03690） 升近4%；騰訊 （00700） 、阿里巴巴 （09988） 升逾2%。

美股動態不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

    點擊圖片放大

即市走勢︰

【10：34】友邦 （01299） 升3%，高見81元。友邦據報考慮出售部分澳洲壽險資產。

【10：29】周大福 （01929） 升逾6%，高見13.4元。

【周大福1929】周大福上季零售值增31%　內地港澳同店銷售齊增逾一成

【10：29】【外資准入】渣打據報擬內地獨資設財富管理部門　或成內地首間擁全資財富管理公司外資行

【10：24】此前宣布折讓近19%配股的中國有贊 （08083） ，股價今早再跌近4%，破底低見0.38元。

【10：17】內房逆市下跌，中海外 （00688） 回吐逾3%；潤地 （01109） 跌0.7%；恒大 （03333） 跌逾1%；碧桂園 （02007） 跌2%；雅居樂 （03383） 跌近3%。

【10：12】易緯 （03893） 跌幅擴大至兩成，低見0.3元。

【10：07】ATMXJ升幅進一步擴大，美團 （03690） 最新升逾7%；騰訊 （00700） 、阿里巴巴 （09988） 、小米 （01810） 升逾3%；京東 （09618） 升逾9%。

【10：04】世茂 （00813） 逆市跌0.5%；富力 （02777） 逆市跌0.9%。

【內房危機】世茂遭惠譽連降4級評級　三大國際評級機構24小時內齊出手

【內房危機】富力僅以1億美元回購部份美元債　低於預期　剩餘本金展期6個月

【09：58】【海航旗下】海航科技投資短暫停牌　待刊發收購及合併相關公佈

【09：57】恒大汽車 （00708） 升逾4%，高見4.11元，傳恒大汽車第二款量產車型恒馳6 LX落地。

【09：54】易緯 （03893） 昨日曾跌近9成，股價今早再跌一成，低見0.34元。易緯指，並不知悉導致股份不尋常股價波動的任何原因。

【細價股急插】易緯集團今日突插8成、董事會：不知悉原因　個半月升5倍後「打回原形」

【09：52】美團 （03690） 升幅擴大至半成，高見221元。騰訊 （00700） 、阿里巴巴 （09988） 、小米 （01810） 升逾2%；京東 （09618） 升逾8%。

【09：51】藥明生物 （02269） 股價造好，今早再升6%，高見93.6元。

【09：48】【上交所去信】上海實業：上實龍創未審計應收類款項約26億元人幣　部分或不可收回

【09：44】大市早段升幅擴大至逾400點，報24143點，升404點。

【09：42】中策 （00235） 發盈警，股價逆市跌2%，低見0.045元。

【恒大3333】中策集團發盈警 出售恒大汽車蝕37億

【09：39】車股反彈，比亞迪 （01211） 、長汽 （02333） 升逾3%；吉利 （00175） 升2%；廣汽 （02238） 升6%。

【電動車】乘聯會：Tesla內地批發銷量突破7萬輛　今年新能源車銷量目標上調至逾550萬輛

【09：36】金侖 （01783） 回吐逾三成，低見0.172元。

【09：35】中國12月居民消費價格按年升1.5%，低於預期的1.7%，前值為2.3% 中國12月工業生產者出廠價格按年升10.3%，低於預期的11.3%及前值12.9%。

【09：33】海爾智家 （06690） 折讓7.6%配股，股價今早逆市跌1%，低見32.3元。

【配股潮】海爾智家折讓7.6%配發新股　淨籌11.5億元、用於海外擴展及ESG投資

【09：28】ATMXJ中，以京東 （09618） 股價表現最好，升逾8%。

【09：21】恒生指數開報24069點，升330點。恒生科技指數升2.3%，報5750點。中海油 （00883） 抽升一成；美團 （03690） 升近4%；騰訊 （00700） 、阿里巴巴 （09988） 升逾2%。

【中海油883】中海油早段升一成　擬派特別息、2022至2024年股息不低於0.7元、並將適時回購

【09：08】恒指黑期升約320點，報24009點；道指期貨升23點，報36275點。

【08：58】【騰訊700】馬化騰：騰訊只是普通公司　隨時可被替換

【08：41】【滴滴出行】滴滴據報與港交所就上市事宜開始非正式磋商

【07：45】港股ADR收報24084點，升345點或1.4%。滙豐 （00005） ADR折合報52.59元，較港收市價高0.64元或1.2%；騰訊 （00700） ADR折合報473.19元，較港收市價高13.19元或2.9%；阿里巴巴 （09988） ADR折合報128.81元，較港收市價高3.21元或2.6%。

更多ADR及中概股收市︰

    點擊圖片放大

【07：30】儲局釋出更多政策訊息，以遏制通脹飆升，符市場預期 ，道指收市升183點，報36252點；標指升42點，報4713點；納指升210點，報15153點。10年債息報1.741厘。

即睇美股收市︰

    點擊圖片放大
    +3
    +2

【開市9點半】中海油宣派20周年特別息　承諾未來3年派息至少0.7元　股息率將有幾多厘？

港股上日市況，詳情請看︰【下一頁】

責任編輯︰梁浩碩

港股 ADR 期貨 港股ADR 恒生指數

下一篇文章

【外資准入】渣打據報擬內地獨資設財富管理部門　或成內地首間擁全資財富管理公司外資行
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【第五波疫情】林鄭：第5輪防疫抗疫基金周五公布細節 涉及旅遊等從未復甦行業
【第五波疫情】林鄭：第5輪防疫抗疫基金周五公布細節 涉及旅遊等從未復甦行業
精選4厘藍籌高息股　孫運喜用四個準則嚴選呢3隻
精選4厘藍籌高息股　孫運喜用四個準則嚴選呢3隻
【幼稚園及小學停課】幼稚園及小學周五起暫停面授課堂直至農曆新年假後　外展隊到校為5至11歲兒童接種科興
【幼稚園及小學停課】幼稚園及小學周五起暫停面授課堂直至農曆新年假後　外展隊到校為5至11歲兒童接種科興
抵玩高息藍籌　每手唔使3,000元賺近8厘股息
抵玩高息藍籌　每手唔使3,000元賺近8厘股息
【港股ADR+夜期】阿里巴巴美股低港2%　夜期收市跌105點（不斷更新）
【港股ADR+夜期】阿里巴巴美股低港2%　夜期收市跌105點（不斷更新）
【港股ADR+夜期】阿里、騰訊、美團ADR急漲　夜期勁升291點（不斷更新）
【港股ADR+夜期】阿里、騰訊、美團ADR急漲　夜期勁升291點（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款