【騰訊700】馬化騰：騰訊只是普通公司　隨時可被替換

▲ 【騰訊700】馬化騰：騰訊只是一間普通公司 隨時都可以被替換

騰訊 （00700） 主席馬化騰據報在去年底員工大會上，對2021年發生的一系列變化表達了自己的想法。馬化騰表示，騰訊只是國家社會大發展期間的一家普通公司，是國家發展浪潮下的受益者，並不是什麼基礎服務，隨時都可以被替換。他指，未來騰訊在服務國家和社會的時候，要做到不缺位、做到位、不越位，做好助手、做好連接器。

報道引述一位騰訊中幹表示，過去互聯網公司之間比的是增長速度，未來比的則是誰更穩健。去年4月，騰訊成立可持續社會價值事業部（SSV），並承諾投入1000億元人民幣實踐共同富裕。

與阿里巴巴 （09988） 習慣對組織頻繁調整不同，騰訊往往只在外部環境發生重大變化時，才會進行大規模組織調整。去年，騰訊被要求放棄獨家音樂版權；鬥魚、虎牙合併案被否決；開放微信外部跳轉鏈接；遊戲版號發放暫停、未成年保護日益嚴格；幾乎清空對京東 （09618） 持股；隨着市值下跌，騰訊掉出全球十大網路公司之列。

過去，騰訊依靠微信、投資生態與手中掌握的海量版權在許多領域拔得頭籌，但「躺贏」日子已經不再，馬化騰與總裁劉熾平在2021年底的員工大會稱，公司要降本增效、要「過冬」。

目前，騰訊是中國市值最高的互聯網公司，微信在國內有超過10億活躍用戶，意味著它在監管、社會責任與商業之間尋求平衡時，會面對更多挑戰。

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責任編輯︰梁浩碩