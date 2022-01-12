【滴滴出行】滴滴據報正商討第二季度啟動赴港上市　曾與港交所進行非正式磋商

▲ 【滴滴出行】滴滴據報與港交所就上市事宜開始非正式磋商

網約車平台滴滴出行（美︰DIDI）於2021年12月初宣布啟動美國除牌程序，並擬在香港上市，有本地英文媒體指，滴滴出行正在商討第二季度香港啟動上市，並準備從紐約退市，報道又稱，滴滴在提交A1表格正式申請香港上市之前，負責協助滴滴的銀行家已與港交所進行了初步討論，而滴滴赴港上市的財務條款仍在製定中。

去年12月，滴滴表示將從美國退市，並計劃轉移到香港上市，報道引述消息人士稱，協助滴滴的銀行家現在正忙於尋找解決方案，以確保滴滴滿足在香港的所有上市要求，包括司機執照和其他事宜。滴滴股價周二收報4.9美元，升0.41美元或9.1%。

另外有報道指，滴滴已開始與香港交易所就上市事宜進行非正式磋商。不過，公司內部人士及分析師均認為，滴滴來港上市並非一帆風順，或要很長時間安排。

滴滴將在美國退市，因此來港上市對集團現時來說至關重要。報道引述前交易所高層表示，正式結束對滴滴的調查，並將其應用程序重新推出在香港上市十分重要。否則業務不可持續，不符合交易所規則。報道指，港交所的審核程序包括一項「適用性」要求，評估公司是否符合規定。

報道又引述接近滴滴高管團隊人士表示，港交所希望滴滴在其運營的100個內地大城市中，有70%至80%完全合規，但滴滴不可能這麼快做到。

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責任編輯︰梁浩碩