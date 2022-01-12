【ET財經早點1分鐘】鮑威爾言論溫和 美股再跌轉升 外資狂掃中概股 夜期挑戰24000關

美國聯儲局主席鮑威爾表示，預期供應鏈漸趨正常，有助於紓緩通脹壓力。不過，若通脹持續高企，儲局並不會害怕比預期更多的加息。

不過，鮑威爾的言論並無釋出加速加息或縮表的訊號，美股再由跌轉升，道指升183點，納指更急彈百分之1.4 。

美滙指數急回，美國10年期債息進一步失守1.75厘關口。現貨金價升超過21美元；油價亦升超過百分之3 。

恒指夜期急升291點 挑戰24000關

中概股再獲資金追捧，反映中概股走勢的納指金龍中國指數急升超過百分之4 ，再撲9000點關口，挑戰1個月高位。

阿里巴巴 （09988） 、京東 （09618） 及冬海集團錄大成交買入。京東美股較港收市價高百分之9；美團ADR高港股百分之4；騰訊ADR高港股百分之3；滙豐ADR升穿52關口。

恒指夜期急升291點，挑戰24000關。

易緯急瀉9成 稱不知悉股價波動原因

再有細價股突然急瀉，易緯集團最多跌近9成。集團發公告指，董事會並不知悉股價波動原因。

易緯集團2016年上市，主要從事木製品、家具與幕牆製造的貿易，去年11月股價突然炒上，由3毫子炒升至2.6元。