鮑威爾：倘需進一步加息降溫通脹 儲局會採取行動

▲ 聯儲局主席鮑威爾表示，如果需要更進一步加息遏抑通脹，儲局將會使用工具來令通脹重回目標。（法新社圖片）

美國聯儲局主席鮑威爾周二在提名聽證會上表示，如果聯儲局看到通脹持續的時間比預期的要長，那麼將不得不隨着時間的推移進一步提高利率。

美國參議院銀行委員會周二就提名鮑威爾連任聯儲局主席舉行聽證會，針對聯儲局幾十年來最為劇烈的政策緊縮急轉彎，鮑威爾遭到參議院的質詢。

鮑威爾在聽證會上稱，「如果我們看到通脹在高位持續時間比預期要長，如果必須在更長時期內更多次加息，我們將這樣做，會使用工具來令通脹重回目標。」

鮑威爾表示，美國通脹高企說明經濟不再需要高度寬鬆的政策。高通脹是阻礙充分就業的嚴重威脅，通脹壓力可能持續到明年中。如果通脹持續時間更長，這意味更根深蒂固的風險，聯儲局的政策將作出回應，且儲局願意靈活地調整政策。

關於縮減購債和縮表進程，鮑威爾稱，將在3月底結束資產購買。 在某種程度上，今年晚些時候可能會允許資產負債表收縮。

此前，鮑威爾在為周二提名確認聽證會準備的書面講稿中表示，聯儲局堅定地致力於實現全民就業和價格穩定的目標，將使用工具來支持經濟和強勁的勞動力市場，並防止更高的通脹變得根深蒂固。

鮑威爾在講稿中表示，美國經濟快速增長，勞動力市場強勁。可以開始看到，新冠疫情後經濟在某些方面可能會有所不同，追求聯儲局的目標需要考慮到這些差異。為此，貨幣政策必須維持廣泛性和前瞻性，與不断發展的經濟保持同步。

相關新聞：紐約聯儲調查：消費者一年期通脹預期維持6.0%高位不變

【美國債息】麥樸思：市場低估通脹風險 美國債息會更高

【美國加息】美國前財長薩默斯：儲局與市場仍未辨別到通脹緩和的必須條件

責任編輯：李勝君