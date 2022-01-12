【國泰危機】國泰航空：「客機去貨機返」符合規定、一直向港府提交紀錄　林鄭：空運大減物價將升

▲ 【國泰危機】國泰航空承認去年底前空中服務員「客機去貨機返」 強調一直有向當局提交紀錄

國泰航空 （00293） 機組人員上月違反豁免指引，引發香港Omicron變種病毒社區傳播，國泰航空去年起安排部分機組人員「客機去，貨機返」，引起外界關注。國泰航空周二（11日）回應，在符合相關規定下，空中服務員於去年7月至12月期間有「客機去，貨機返」做法，但強調機組人員在海外停留期間完全與社區隔離，認為運作清晰透明，也一直有向當局提交準確紀錄。

政府上月29日進一步收緊駐港機組人員的檢疫安排，國泰航空表示，公司隨即更改運作程序，由該日開始，所有於客機或貨機上執勤並曾在海外地區停留的機組人員，回港後必須入住指定檢疫酒店完成隔離。

因應全球供應鏈、船運緊張，國泰航空貨運業務成公司主要收入來源，去年11月已恢復疫情前運力71%，但因應最新安排，貨運運力大削至20%。

林鄭：不會放過違防疫規定的人 社會是否忍心摧毀香港空運行業

行政長官林鄭月娥出席立法會質詢時稱，國泰最新公布的立場是政府需要調查的部分，會嚴肅跟進，並會向公眾交代，強調不放過違反防疫要求的人，一定追究到底。

國泰航空早前通報將兩名違例機組人員解僱，而港府去年12月31日呼籲公眾要減少聚會後，多位高級官員於1月3日出席洪為民宴會，引發公眾關注，暫未有官員因事件受罰。

林鄭月娥又預告，國泰事件大幅收緊空運人員檢疫要求，香港空運能力大幅下降，後果很快呈現並影響全港市民，包括新鮮食物、電子產品及藥品等都可能難以抵港，物價很快會上升，反問社會是否忍心摧毀香港空運行業。

國泰聲明：運作程序運作至去年12月都能「安全地維持香港與世界聯繫」

國泰聲明表示，在符合相關規定下，國泰機艙服務員於2021年7月至12月期間如常執勤客機航班離港，然後在海外航點短暫停留，期間完全與社區隔離，其後再經只載貨客機返港。期間，國泰航空一直遵守相關規定，運作清晰透明，並向當局提交準確紀錄。

國泰強調，直至2021年12月底為止，國泰所採用的運作程序，能夠安全地維持香港與世界各地的聯繫，確保供應鏈和貨運暢通，同時有效阻截新冠病毒進入社區。國泰指出，其機組人員時刻需要遵守極為嚴格的健康防護措施，在醫學監察下進行家居隔離和接受恆常檢測。

國泰提到，因應疫情的最新情況，國泰航空會與有關當局繼續檢視和調整運作程序，確保為員工提供安全的工作環境，國泰航空亦會繼續與香港政府和社會各界緊密合作，竭盡所能安全地維持香港與世界的聯繫。

林鄭曾稱國泰機組人員無按照檢疫安排 致社會要付出龐大代價

上周三（5日）行政長官林鄭月娥曾被問及「客機去、貨機返」做法是否「走法律罅」，當時林鄭月娥回應稱，自己在上月31日召見國泰主席和行政總裁，亦很清晰地責成他們，這次整個社會要付出龐大代價，是由於他們的機組人員並無按照特區政府在檢疫工作方面的安排，即是違規。

【石Sir一周前瞻及異動股】滙豐、敏實、潤地及渣打

相關文章：

【國泰危機】國泰航空貨運運力削至疫情前20%、較11月少7成 客運運力降至2%

【國泰293】國泰暫停長途貨運航班 貨運成本或升3成料將影響香港物價

記者：李哲毅