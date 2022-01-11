▲ 【國泰危機】國泰航空承認去年底前空中服務員「客機去貨機返」 強調一直有向當局提交紀錄

國泰航空 （00293） 上月有空中服務員違反豁免指引，引發Omicron變種病毒社區傳播，國泰航空被指容許機組人員以「客機去，貨機返」避開檢疫。國泰航空今日承認，在符合相關規定下，空中服務員於去年7月至12月期間有「客機去，貨機返」做法，但強調空中服務員在海外停留期間完全與社區隔離，認為運作清晰透明，並向當局提交準確紀錄。

政府上月29日進一步收緊駐港機組人員的檢疫安排，國泰航空表示，公司隨即更改運作程序，由該日開始，所有於客機或貨機上執勤並曾在海外地區停留的機組人員，回港後必須入住指定檢疫酒店完成隔離。

國泰指出，在符合相關規定下，國泰機艙服務員於2021年7月至12月期間如常執勤客機航班離港，然後在海外航點短暫停留，期間完全與社區隔離，其後再經只載貨客機返港。期間，國泰航空一直遵守相關規定，運作清晰透明，並向當局提交準確紀錄。

國泰強調，直至2021年12月底為止，國泰所採用的運作程序，能夠安全地維持香港與世界各地的聯繫，確保供應鏈和貨運暢通，同時有效阻截新冠病毒進入社區。國泰指出，其機組人員時刻需要遵守極為嚴格的健康防護措施，在醫學監察下進行家居隔離和接受恆常檢測。

國泰提到，因應疫情的最新情況，國泰航空會與有關當局繼續檢視和調整運作程序，確保為員工提供安全的工作環境，國泰航空亦會繼續與香港政府和社會各界緊密合作，竭盡所能安全地維持香港與世界的聯繫。

林鄭曾稱國泰機組人員無按照檢疫安排 致社會要付出龐大代價

上周三（5日）行政長官林鄭月娥曾被問及「客機去、貨機返」做法是否「走法律罅」，當時林鄭月娥回應稱，自己在上月31日召見國泰主席和行政總裁，亦很清晰地責成他們，這次整個社會要付出龐大代價，是由於他們的機組人員並無按照特區政府在檢疫工作方面的安排，即是違規。

相關文章：

【國泰危機】國泰航空貨運運力削至疫情前20%、較11月少7成 客運運力降至2%

【國泰293】國泰暫停長途貨運航班 貨運成本或升3成料將影響香港物價

記者：李哲毅