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中海油擬派特別息及回購股份 CEO指公司市值被嚴重低估

股樓投資 23:00 2022/01/11

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中海油（00883）公布2022年度經營策略及發展計劃概要。今年公司的淨產量目標為6億至6.1億桶油當量，較去年淨產量約5.7億桶油當量，增加5.2％至7％，其中中國及海外分佔69％和31％。2023年和2024年公司的淨產量預計將分別達6.4億至6.5億桶油當量和6.8億至6.9億桶油當量。

【2022年部署】中金指港股估值低 今年將均值回歸 摩通推薦11隻中資價值股   詳情請看【下一頁

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集團預計今年的資本支出預算總額為900至1,000億元人民幣，其中，勘探、開發、生產資本化和其他資本支出預計分別佔資本支出預算總額的約20％、57％、21％和2％。公司又計劃，由2022年至2024年，公司全年股息支付率預計將不低於40％；不論經營表現如何，同期全年股息絕對值預計不低於每股0.7元。另由於去年為公司上市20周年，將在2021年末期普通股息的基礎上加派上市20周年特別股息，並有意進行股票回購。

【第五波疫情】銀娛傳推出「肥雞餐」 每荷官最高可獲發27萬澳門元   詳情請看【下一頁

中海油首席執行官徐可強表示，美國制裁不會影響集團經營，惟對資本市場表現造成影響，例如股東結構出現變化，導致股價出現大幅波動。他認為根據中海油經營表現及資產質量表現，現時市值被嚴重低估，因此集團計劃今年進行回購並保證派息率等，希望能夠修復股價。至於Ａ股上市進度，徐可強表示未能提供確實時間，惟目前進展順利。

同場加映  【溫股知新】重溫見底指標 升勢漸趨全面？

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撰文 : 李尚毅

中國海洋石油（00883） 港股

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