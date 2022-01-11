【虛擬銀行】眾安銀行：客量已達50萬人　料普遍虛銀2024年收支平衡

▲ 眾安銀行（ZA Bank）行政總裁許洛聖。

虛擬銀行眾安銀行（ZA Bank）行政總裁許洛聖出席亞洲金融論壇時表示，眾安銀行的客戶量已達到50萬人，而目前整個虛銀業的客戶量已超過100萬，以香港人口相比，虛銀的滲透度極高，更勝其他海外市場。

許洛聖在會上又預期，相信普遍同業能夠在2024年達至收支平衡，而2025年對業界更會是逆轉的一年，主因屆時金管局提出的「金融科技2025」策略將會達成。他又相信，虛銀的發展關鍵在於與非金融機構等不同夥伴合作，促進雙方發展，創造雙贏局面。

PAOB：另類貸款數據可靠 值得傳統銀行參考

匯立銀行（WeLab Bank）行政總裁李家達指，銀行服務未來更需要按客戶需要而訂，認為傳統銀行業要充份認識數據分析的重要性。

▲ 平安壹賬通銀行（PAOB）行政總裁馮鈺龍

平安壹賬通銀行（PAOB）行政總裁馮鈺龍指，在另類數據的幫助下，目前中小企在該行開戶及申請貸款的時間只需1個及4個工作日，而截至去年9月底止，一直未錄得任何延遲還款個案，反映即使收集非傳統的信貸數據，「亦不代表要犧牲資產質素」，認為經驗值得傳統銀行參考，並歡迎金管局牽頭成立「商業數據通」。

▲ Mox行政總裁胡博思（Barbaros Uygun）

虛銀透過採用金融科技，提升營運效益及客戶體驗。Mox行政總裁胡博思（Barbaros Uygun）表示，透過結合生物認證及人工智能技術，目前Mox開戶平均只需時5、6分鐘，較以往傳統紙張開戶的時間大大縮短。

胡博思又指，去年上半年亞洲區的金融科技投資大增，相信趨勢在未來數年都會持續。針對本地虛銀發展，則以服務取勝，「誰提供最好的顧客服務就是贏家」。

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