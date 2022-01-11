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【2022展望】富達國際：加息不利港股流動性　料中國經濟今年觸底反彈

股市 20:59 2022/01/11

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美國即將步入加息周期，富達國際股票基金經理周文群認為，加息對港股影響偏負面，因外資在港股比例較大，不利港股流動性，但由於中國經濟基本面見底回升，加上估值偏低，今年還是相對看好港股表現；至於A股較獨立於全球市場，雖然外資持續流入，持倉比例仍低於10%，故外資流出A股對流動性影響不大，但如果聯儲局加大力度收水，成長和價值的風格切換冉則可能更明顯。

美國聯儲局公布會議紀錄，首次提及縮表，高通脹是一大原因。富達國際宏觀及策略配置全球主管Salman Ahmed指，通脹峰值可能已過去，但認為通脹在本個周期內將穩定於明顯高於2%的水平，政策制定者至今對高通脹的容忍度比以往高，或因全球債務水平高企，需要負實際利率令債務保持可持續性。

他指，較擔心下半年聯儲局帶動的政策縮減趨勢，會成為全球增長放緩的因素。然而，發達市場在財政刺激措施下，有儲蓄過剩現象，可以轉化成消費，成為上半年重要增長引擎。

富達預期在政策寬鬆的背景下，中國經濟會在2022年觸底反彈。該行認為在增長股方面，投資者在2022年將更注重估值的安全邊際。在板塊方面，則看好消費、建材、地產供應鏈等相關產業。

相關文章：【美股焦點】高盛：科技股估值可能更進一步下調

編輯：區嘉俊

港股 股票 經濟 基金 縮表 外資 加息 美國 通脹 美國聯儲局

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