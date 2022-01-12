【英國經濟】Omicron存隱憂　惟英12月零售業銷售額按年增2.1%

▲ （法新社圖片）

新型變種病毒Omicron肆虐全球，英國近來的確診數字正在上升，民眾或憂慮封城的同時，也要陸續重回在家工作的模式。英國零售商協會行政總裁Helen Dickinson表示，家居服再次流行起來。

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據BBC報道，英國零售商營收在12月份仍錄得強勁銷售，其總銷售額與去年同期比較，增長了2.1%，更較疫情前增長了5%。Dickinson指出，雖然人們對Omicron存有憂慮，但零售銷售持續增長至12月份。

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不過，她補充，暢銷貨品已經有所變動。因為很多人考慮未來或會受到限制，多了在家工作，又減少社交活動，休閒服飾再次流行，而正裝銷售便開始放緩。

展望未來，雖然英國12月份的零售業銷售較理想，但Dickinson表示，企業在2022年面臨巨大的逆風，皆因消費者支出有機會受通脹上升、能源費用增加，以及4月份國民保險費提高影響。她稱，企業需要靈活和快捷的變動，以應對各項問題。

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責任編輯：馬意文