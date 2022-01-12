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【企業專訪】麥當勞CEO黎韋詩領軍十年 嚴推抗疫措施 數碼轉型助攻穩生意

理財智慧 16:35 2022/01/12

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新冠病毒變種病毒株Omicron在港蔓延，港府日前再推禁晚市堂食。過去兩年疫情期間，餐飲業一直在苦苦經營，在香港已有46年歷史、陪伴着港人成長的麥當勞，疫情期間穩守生意，更早着先機，找來當今最炙手可熱的男歌手姜濤合作，其後更邀請到MIRROR12子一起拍廣告，大家也湧到麥當勞吃炸雞和「打卡」，餐廳關注度大大提升，成去年港人的一時佳話，究竟香港麥當勞行政總裁黎韋詩是如何做到？

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提到遇上疫情初期的情況，黎韋詩感受良多：「一開始有疫情時，整個市場環境的變化十分大，沒有新食肆進入香港餐飲市場；由於當時有很多社交距離的措施，餐飲業在營運方面十分艱難。」黎韋詩指，逆境時，顧客最希望找到一間可信任度高及安全的食肆，而麥當勞的品牌力量，就是為顧客提供可靠及歡樂的飲食體驗，疫情正好發揮品牌力量。

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為保障顧客及員工的安全，麥當勞即推出名為Safety+的方案，包括於2020年4月時率先自發傍晚6時後禁堂食，是第一間走出來的企業。黎韋詩表示：「為何我們當初推出這決定？因為我們實在有太多員工，也有很多顧客，經常有很多人聚集在我們的餐廳，這決定是為了保護我們員工和顧客的安全。」

此外，麥當勞也是全港首間於所有餐廳安裝自動探溫機的企業。疫情期間不少食肆的員工拿着探熱器，逐個為顧客探熱，而麥當勞早已在這方面有了很大的投資，全部餐廳也安裝了熒幕在入口處，顧客只要經過，就可以顯示出其體溫。如有發燒的人進入餐廳，餐廳經理就會立即收到信息，找出那位顧客。抗疫兩年，麥當勞在清潔上仍亳不馬虎，黎韋詩要求所有餐廳保持清潔衞生，「如每4小時，我們的員工要清潔一次全餐廳的枱及自動售賣機。」

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全力搞好餐廳衞生抗疫的同時，疫情期間麥當勞能夠穩守業務，更錄得理想生意額的重要因素，有賴公司早年前已開展數碼轉型。黎韋詩強調：「機會是留給有準備的人，如果我們2009年沒有推出『24小時麥麥送』、4年前沒有推出麥當勞App，Digital Transformation（數碼轉型），今日我們絕不能夠突然轉型。」她解釋，公司早於4年前已開始數碼轉型，並推出麥當勞App。

黎韋詩表示，有了麥當勞App，顧客以後不用從報紙中剪出優惠券；購買食物的話，也不需要找餐廳的員工點餐，及觸碰餐廳內的點餐機，用自己的手機就可以直接點餐。疫情造就了麥當勞App使用量及認受性提升，現時該App的註冊用戶已增長至超過300萬人，以香港700多萬人口計算，全港幾乎有近一半人口下載，以一個單一飲食品牌而言，可算十分厲害。

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踏入新一年，麥當勞也會全力發展數碼轉型，黎韋詩表示，除了繼續給予顧客更多體驗之外，也會於App中加入更多着數優惠或特別推廣。她舉例指，「如會有很多特別活動可以利用在App捐錢的方式贏取入場券，也可能有一些特別的禮品可以在App購買。我們希望將數碼轉型更人性化，不是純粹交易的平台。」

黎韋詩總結道：「新的一年，我希望為員工和顧客帶來「安心」、「開心」與「關心」。第一：在疫情下，能為他們帶來衛生與清潔的環境、安全與新鮮熱辣的食品十分重要。第二：為他們帶來開心時刻與稱心服務也不容小覷。第三是關心，作為全港最大的年輕人僱主，我們會繼續為年輕人帶來機會，並加強關愛社區，以及為可持續發展出一分力。」

 

以上內容輯錄自《iMoney Focus》742期封面故事。

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記者：陳詠妍

麥當勞 疫情 可持續發展 餐廳

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