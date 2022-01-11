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【內銀股】中信銀行去年純利升13.6%　超預期　不良貸款率降0.25個百分點

股市 20:10 2022/01/11

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【內銀股】中信銀行去年純利升13.6%　不良貸款率降0.25個百分點

中信銀行 （00998） 公布2021年度業績快報，去年營業收入約2045.57億元（人民幣，下同），按年增5.05%；營業利潤約655.69億元，按年增13.41%；純利約556.41億元，按年增13.6%，超市場預期的539.2億元；每股收益1.08元；加權平均淨資產收益率為10.73%，按年上升0.62個百分點。

中信銀行第三季純利增11.9%，看【下一頁】

中信銀行稱，去年加大支持實體經濟力度，經營發展穩中有進，取得較好經營業業績。截至2021年末，中信銀行的不良貸款率1.39%，較去年底下降0.25個百分點；撥備覆蓋率182.14%，按年上升10.46個百分點。

截至2021年末，中信銀行資產總額80,414.18億元，按年增長7.06%；歸屬股東的所有者權益5,113.62億元，按年增長8.89%；每股淨資產10.45元。

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記者：李哲毅

港股 業績公布 中信銀行（00998）
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