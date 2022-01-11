▲ 【還息不還本】金管局再延長貿易融資貸款還款期90日 續研究4月到期後續安排

金管局聯同「銀行業中小企貸款協調機制」宣布，再次延長「預先批核還息不還本」計劃下，貿易融資貸款還款期90天至今年4月底。

金管局表示，變種病毒在全球多個地區迅速蔓延，為經濟前景帶來不明朗因素。同時，全球供應鏈持續緊張，亦令受疫情嚴重影響企業面臨較大壓力。因此，協調機制決定再次延長計劃下貿易融資貸款還款期90天。

至於計劃在今年4月底全面到期的後續安排，金管局和協調機制正整體考慮如何在顧及銀行風險管理需要和支援仍受疫情嚴重影響企業之間取得平衡。

參與計劃下貿易融資貸款展期的企業客戶如有需要，在今年2月至4月底期間到期的貸款，可再獲延長還款期90天。合資格企業客戶在去年11月至今年1月底新取用的貿易融資貸款，同樣可以獲延長90天。

滙豐：有助適切支持商界

滙豐歡迎再次延長「預先批核還息不還本」計劃下貿易融資貸款還款期90天，認為可在目前不斷變化的疫情下適切支持商界，會繼續協助企業應對市場挑戰以及全球供應鏈緊張情況，並按客戶所需提供相關支援。

中銀香港也表示會全力配合安排，該行工商金融部副總經理莊芳毅表示，變種新冠病毒疫情急速變化，受影響的企業持續面對經營壓力，會持續透過多項金融支持措施及數字化銀行服務，協助其應對營商環境的挑戰。

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