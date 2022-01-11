  • 16°C
香港時間 : 2022111日 (二) 20:54
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【還息不還本】金管局再延長貿易融資貸款還款期90日　續研究4月到期後續安排

Hot Talk 20:06 2022/01/11

分享：

【還息不還本】金管局再延長貿易融資貸款還款期90日　續研究4月到期後續安排

金管局聯同「銀行業中小企貸款協調機制」宣布，再次延長「預先批核還息不還本」計劃下，貿易融資貸款還款期90天至今年4月底。

金管局表示，變種病毒在全球多個地區迅速蔓延，為經濟前景帶來不明朗因素。同時，全球供應鏈持續緊張，亦令受疫情嚴重影響企業面臨較大壓力。因此，協調機制決定再次延長計劃下貿易融資貸款還款期90天。

至於計劃在今年4月底全面到期的後續安排，金管局和協調機制正整體考慮如何在顧及銀行風險管理需要和支援仍受疫情嚴重影響企業之間取得平衡。

參與計劃下貿易融資貸款展期的企業客戶如有需要，在今年2月至4月底期間到期的貸款，可再獲延長還款期90天。合資格企業客戶在去年11月至今年1月底新取用的貿易融資貸款，同樣可以獲延長90天。

滙豐：有助適切支持商界

滙豐歡迎再次延長「預先批核還息不還本」計劃下貿易融資貸款還款期90天，認為可在目前不斷變化的疫情下適切支持商界，會繼續協助企業應對市場挑戰以及全球供應鏈緊張情況，並按客戶所需提供相關支援。

中銀香港也表示會全力配合安排，該行工商金融部副總經理莊芳毅表示，變種新冠病毒疫情急速變化，受影響的企業持續面對經營壓力，會持續透過多項金融支持措施及數字化銀行服務，協助其應對營商環境的挑戰。

相關文章：

【還息不還本】金管局「還息不還本」擬明年4月到期後有序結束　讓企業先償還一半款項

【支援措施】金管局：預先批准還息不還本延長6個月　採用企業縮至3100個

疫情 經濟 融資貸款 香港金融管理局 風險管理 香港 滙豐控股（00005） 貿易 金融 銀行

上一篇文章

【內銀股】中信銀行去年純利升13.6%　不良貸款率降0.25個百分點

下一篇文章

【內房危機】越秀地產上月銷售額升77%　一文看清2021年內房銷售數據（不斷更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【第五波疫情】林鄭：第5輪防疫抗疫基金周五公布細節 涉及旅遊等從未復甦行業
【第五波疫情】林鄭：第5輪防疫抗疫基金周五公布細節 涉及旅遊等從未復甦行業
抵玩高息藍籌　每手唔使3,000元賺近8厘股息
抵玩高息藍籌　每手唔使3,000元賺近8厘股息
【港股ADR+夜期】阿里巴巴美股低港2%　夜期收市跌105點（不斷更新）
【港股ADR+夜期】阿里巴巴美股低港2%　夜期收市跌105點（不斷更新）
【幼稚園及小學停課】幼稚園及小學周五起暫停面授課堂直至農曆新年假後　外展隊到校為5至11歲兒童接種科興
【幼稚園及小學停課】幼稚園及小學周五起暫停面授課堂直至農曆新年假後　外展隊到校為5至11歲兒童接種科興
【美股期貨】道指期貨升108點　納指期貨升近0.7%（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨升108點　納指期貨升近0.7%（不斷更新）
精選4厘藍籌高息股　孫運喜用四個準則嚴選呢3隻
精選4厘藍籌高息股　孫運喜用四個準則嚴選呢3隻
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款