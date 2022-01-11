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【新股IPO】環龍2260首日掛牌微升0.8% 收市報1.23元

股樓投資 20:16 2022/01/11

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內地造紙毛毯製造商環龍控股（02260）首日掛牌，股價高開4.1%，報1.27元，隨後升幅擴大，一度升至21%高位，見1.48元，惟後市乏力回落，收市報1.23元，較招股價1.22元微升0.8%；全日成交9,697.2萬股，涉資1.28億元。

同場加映：【溫股知新】重溫見底指標 升勢漸趨全面？

環龍是次來港上市共發售1.142億股，其公開發售部份錄得約12.7倍超額認購，一手中籤率為15%，並以招股價下限1.22元定價，其招股範圍介乎1.22至1.44元。上市集資所得其中40%用於購買機器，以就產能擴大計劃的第二階段升級上海生產基地及成都生產基地；20%用於加強集團研發能力，約10%及20%分別用於作尋求策略性收購及還債；10%用於營運資金及其他一般企業用途。

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此外，該股引入了富匯創新創業投資管理董事龔朝暉及廣東科倫藥業主席陳雄作為基石投資者，合共認購3,278.4萬股。

同場加映：【青姐話】金融豬肉即食麵 基建水泥多概念

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記者：張以正

集資 環龍控股（02260） IPO 港股

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