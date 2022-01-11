【科技展復辦】CES 2022重點創新科技回顧　人數大減無阻業界發布？

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【備戰6G時代】城大國家重點實驗室 擬研發透明芯片
科技界年度盛事之一的美國拉斯維加斯國際消費電子展（CES 2022）於上周（7日）正式閉幕，超過2,300間來自世界各地的參展商展示各種創新科技，並且有超過4萬人參加是次CES實體展覽活動，不過僅CES 2020的四分之一。伴隨著CES 2022的閉幕，各位同時可回顧一下CES 2022的重點創新科技！
疫情新常態下，加強消費者對健康的關注，醫療科技成爲CES 2022其中一大重大焦點。數碼醫療裝置獲得遠比之前更大的市場，智能健康裝置因此愈來愈獲得消費者支持。
多間車廠就汽車科技發布新產品。當中：
而Sony（索尼）亦在CES 2022上再次推出第二款概念電動車Vision-S 02。
【CES 2022】SONY 展示 VISION-S 02 SUV 原型電動車 可能比Apple Car更早推出
除此之外，多家家電大廠亦藉CES2022發布新品。傳統大廠牌LG推出多款創新科技。包括：
傳統大廠三星（SAMSUNG）亦積極推出新科技產品或研發技術。包括：
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【CES 2022】三星強化家電互通技術 全新智能家居控制器登場
【CES預告】三星將展示多種創新項目 AI、3D沉浸式體驗應用
另外，亦有不少公司於CES 2022推出與寵物相關的創新科技或產品。其中：
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責任編輯：吳嘉雯
另外，三星新推出的中階手機Galaxy S21 FE 5G今日正式公售，若準備在踏入2022年買新手機的用戶，也可參考以下實測：