【科技展復辦】CES 2022重點創新科技回顧　人數大減無阻業界發布？

科技界年度盛事之一的美國拉斯維加斯國際消費電子展（CES 2022）於上周（7日）正式閉幕，超過2,300間來自世界各地的參展商展示各種創新科技，並且有超過4萬人參加是次CES實體展覽活動，不過僅CES 2020的四分之一。伴隨著CES 2022的閉幕，各位同時可回顧一下CES 2022的重點創新科技！

疫情新常態下，加強消費者對健康的關注，醫療科技成爲CES 2022其中一大重大焦點。數碼醫療裝置獲得遠比之前更大的市場，智能健康裝置因此愈來愈獲得消費者支持。

【CES 2022】科技展毋懼疫情影響開幕 醫療科技成焦點

多間車廠就汽車科技發布新產品。當中：

通用汽車發布電動無人駕駛車InnerSpac及加强汽車軟件平台Ultifi

Intel旗下的無人駕駛技術企業Mobileye，發布新的無人駕駛芯片系統EyeQ Ultra

農業機械製造商強鹿（John Deere）發布了全自動拖拉機

來自阿聯酋的無人物流車輛企業Evocargo研發EVO.1

【CES 2022】無人駕駛汽車如箭在弦 推至消費市場

【AI農業設備】價格離地？ 自動駕駛拖拉機未上市先惹爭議

而Sony（索尼）亦在CES 2022上再次推出第二款概念電動車Vision-S 02。

【CES 2022】SONY 展示 VISION-S 02 SUV 原型電動車 可能比Apple Car更早推出

除此之外，多家家電大廠亦藉CES2022發布新品。傳統大廠牌LG推出多款創新科技。包括：

全球首款超巨型97吋OLED電視，當中包含今年新的OLED evo技術

透明OLED屏幕

與運動互動平台Peloton、遙距醫療平台Independa等合作，讓智能電視具備運動功能

發布3款機械人產品，涵蓋帶路、送遞等功能

概念車艙LG OMNIPOD，將汽車轉變成具功能的生活空間

全新焗爐，可配合智能食譜服務（ThinQ Recipe）應用程式使用

【CES預告】LG全新焗爐配合應用程式 附上智能食譜服務

【CES預告】LG將推出透明OLED屏幕 配合商業用途

【CES 2022】家居娛樂升級 LG推97吋電視

傳統大廠三星（SAMSUNG）亦積極推出新科技產品或研發技術。包括：

【CES 2022】三星推電競屏幕Odyssey Neo G8 全球首款支援4K、240Hz刷新率

【CES 2022】三星強化家電互通技術 全新智能家居控制器登場

【CES預告】三星將展示多種創新項目 AI、3D沉浸式體驗應用

另外，亦有不少公司於CES 2022推出與寵物相關的創新科技或產品。其中：

【CES 2022】Invoxia推智能狗項圈 助主人監測愛犬健康

【寵物機械人】日企推柴犬、三色貓機械人 模擬與人互動（有片）

責任編輯：吳嘉雯

另外，三星新推出的中階手機Galaxy S21 FE 5G今日正式公售，若準備在踏入2022年買新手機的用戶，也可參考以下實測：

【三星實測】新機搶先玩！三星中階5G機Galaxy S21 FE 香港正式上市（有片）